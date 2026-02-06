Carla Di Pardo selezionata per la mostra “The Illustrated Accordion” nel Michigan

KALAMAZOO. Si inaugura oggi, negli spazi della Kalamazoo Book Arts Center Gallery, la quindicesima edizione di The Illustrated Accordion, una delle rassegne più longeve e riconosciute nel panorama internazionale del libro d’artista. Fino al 20 marzo 2026, il centro espositivo del Park Trades Center ospiterà quasi ottanta opere provenienti dagli Stati Uniti e da numerosi Paesi del mondo, confermando il ruolo del Michigan come polo di riferimento per la ricerca contemporanea sulle arti del libro.

Curata da Katie Platte, la mostra esplora le possibilità formali, narrative e scultoree del leporello, il tradizionale libro a fisarmonica reinterpretato attraverso linguaggi sperimentali, poesia visiva, sequenze fotografiche, interventi materici e costruzioni tridimensionali. Un percorso che restituisce la vitalità di un settore in continua evoluzione, capace di coniugare artigianalità, ricerca concettuale e nuove forme di narrazione.

Tra gli artisti selezionati figura l’italiana Carla Di Pardo, presente con il leporello Notte Dentro, un lavoro che indaga il rapporto tra silenzio, luce e interiorità. Nella continuità del formato a fisarmonica, l’opera costruisce un attraversamento meditativo fatto di pause, vibrazioni minime e apparizioni luminose, trasformando il gesto del dispiegarsi in un’esperienza percettiva e poetica.

Il leporello è accompagnato dal testo poetico originale:

La presenza di Di Pardo a Kalamazoo consolida un percorso espositivo già significativo. Nell’ottobre 2025 l’opera è stata presentata alla mostra Caro Vincent a Villa Simonetta (Verbania Intra), iniziativa inserita nel programma nazionale di Amaci – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani e curata da Marisa Cortese. Nel novembre dello stesso anno è stata selezionata per la XII Mostra Internazionale del Libro d’Artista di Noto, a cura di Lucio Pintaldi, confermando l’interesse crescente verso la ricerca dell’artista nel contesto italiano e internazionale.

The Illustrated Accordion si conferma così un osservatorio privilegiato sulle evoluzioni del libro d’artista e sulle molteplici possibilità espressive del formato a fisarmonica, offrendo agli autori selezionati una piattaforma di visibilità e confronto di respiro globale.

NOTTE DENTRO

Nel nero che accoglie, che avvolge e custodisce, la notte vibra silenziosa. Una linea la attraversa, come sogno che danza tra stelle invisibili. E quando tutto tace, una luce sottile brilla senza rumore eco lontana di una stella che resta.

Nota biografica

Carla Di Pardo (Termoli, 1968) è artista, scenografa e docente di Arte. Formata all’Accademia di Belle Arti di Roma, sviluppa una ricerca che intreccia poesia visiva, pratiche partecipative e interventi sul paesaggio. Ha curato progetti espositivi e programmi educativi dedicati alla valorizzazione dell’arte contemporanea in Molise.

EB