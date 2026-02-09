Carnevale 2026 a Termoli: magia, musica e colori per grandi e piccini

TERMOLI. Nel cuore di Piazza Vittorio Veneto torna l’appuntamento con la festa più allegra e colorata dell’anno. Il Carnevale 2026 animerà il centro cittadino da sabato 14 a martedì 17 febbraio con un ricco calendario di eventi promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo, in collaborazione con Pro Loco, Sorridere Sempre ODV, New Free Dance, Emozioni Latine, Ark 21 & More, Angsa Molise, Associazione La Luna nel Pozzo e Di Lalla Animazione.

Per quattro giorni la piazza si trasformerà in un grande spazio di festa dedicato soprattutto a famiglie e bambini. Animatori, maghi, clown e giocolieri daranno vita a spettacoli e momenti di intrattenimento coinvolgenti, sotto la direzione artistica del Mago Peppe, accompagnando il pubblico nell’atmosfera vivace e fantasiosa del Carnevale. Non mancheranno musica, giochi, spettacoli e la tradizionale sfilata finale con premiazione delle maschere più originali.

Il programma

Sabato 14 febbraio

Ore 10.30 – “Sorridere Sempre Carnival Party”

Piazza Vittorio Veneto

Un evento all’insegna dell’allegria organizzato dai clown di Sorridere Sempre, che regaleranno momenti di divertimento e spensieratezza a grandi e piccoli.

Ore 17.30 – “Il Sabato del Villaggio”

Piazza Vittorio Veneto

Un pomeriggio di animazione e spettacolo con performance artistiche e attività coinvolgenti dedicate al pubblico di tutte le età.

Domenica 15 febbraio

Ore 10.30 – “Impazza la Piazza”

Piazza Vittorio Veneto

Musica, magia, bolle di sapone e intrattenimento con artisti pronti a stupire e divertire il pubblico.

Ore 16.00 – “Carnevale da S…ballo”

Piazza Vittorio Veneto – Monumento

Animazione, balli di gruppo e spettacoli con il Mago Peppe e le scuole di danza Emozioni Latine e New Free Dance.

Lunedì 16 febbraio

Ore 17.00 – “Sorridere a…colori”

Piazza Vittorio Veneto

Laboratori creativi e attività inclusive curate da Sorridere Sempre ODV, Angsa Molise, Ark 21 e Associazione La Luna nel Pozzo.

Martedì 17 febbraio

Ore 17.30 – “Il Gran Galà di Carnevale”

Piazza Vittorio Veneto – Monumento

Gran finale con spettacoli, musica, animazione e la sfilata delle maschere, che saranno premiate per originalità, creatività e fantasia.

Red