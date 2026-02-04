Custodire volti e voci nell’era dell’intelligenza artificiale

TERMOLI. Sabato 31 gennaio 2026, presso l’ex Cinema Sant’Antonio di Termoli, si è tenuto l’incontro regionale “Custodire voci e volti umani”, promosso dall’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Abruzzo-Molise (CEAM) e dalla Diocesi di Termoli-Larino. L’evento, rivolto a operatori della comunicazione, giornalisti, responsabili parrocchiali e fedeli, ha anticipato i temi della 60ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che verrà celebrata a maggio 2026.

Al centro del dibattito, il Messaggio di Papa Leone XIV, intitolato proprio Custodire voci e volti umani, diffuso il 24 gennaio scorso. Il Pontefice sottolinea che «il volto e la voce sono tratti unici e distintivi di ogni persona; manifestano la propria irripetibile identità e sono l’elemento costitutivo di ogni incontro».

In un’epoca dominata da intelligenza artificiale, deepfake, chatbot e algoritmi che simulano relazioni umane, il Papa avverte: «La sfida non è tecnologica, ma antropologica. Custodire i volti e le voci significa, in ultima istanza, custodire noi stessi». Denuncia rischi concreti come frodi, cyberbullismo, polarizzazione, disinformazione e oligopoli algoritmici che orientano comportamenti e riscrivono la realtà, invitando a governare l’innovazione affinché resti al servizio della persona e non la sostituisca.

Relatore principale è stato il giornalista vaticanista Salvatore Cernuzio, che ha approfondito le implicazioni per il giornalismo: dall’esigenza di trasparenza sui contenuti generati dall’IA alla tutela della “paternità” del lavoro dei comunicatori, passando per l’alfabetizzazione digitale come antidoto alla crisi di fiducia. Cernuzio ha richiamato l’appello papale a non rincorrere l’attenzione a ogni costo, ma a puntare su accuratezza e verità, beni pubblici fondamentali.

Ha aperto i lavori sua eccellenza Claudio Palumbo, vescovo di Termoli-Larino e delegato CEAM per le Comunicazioni Sociali, che ha sottolineato il ruolo della Chiesa locale nel promuovere relazioni autentiche anche negli ambienti digitali, educando fedeli e comunità a discernere tra reale e simulato.

Don Claudio Tracanna, incaricato regionale dell’Ufficio Comunicazioni Sociali CEAM, ha illustrato azioni concrete per parrocchie e realtà ecclesiali: percorsi formativi, campagne di sensibilizzazione e un uso critico dei social per custodire la dignità umana.

Vincenzo Cimino, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, ha insistito sull’etica professionale: integrare nella deontologia le sfide dell’IA, promuovere formazione contro disinformazione e manipolazione e valorizzare il codice etico come baluardo per un’informazione trasparente.

Infine, Enrica Cefaratti, presidente UCSI Molise (Unione Cattolica Stampa Italiana), ha proposto collaborazioni tra enti per progetti culturali e formativi che educhino a una comunicazione “umana”, riflettendo il “sigillo divino” nella persona.

L’incontro, moderato con attenzione al dialogo, ha visto un numeroso pubblico partecipe, con interventi dalla platea che hanno arricchito il confronto su come applicare il Messaggio papale nella vita quotidiana: dalle redazioni locali alle catechesi online, dai podcast parrocchiali ai feed social.

In un Molise attento alle dinamiche comunicative territoriali, l’evento segna un passo concreto verso una “pastorale della comunicazione” più consapevole, dove tecnologia e Vangelo camminino insieme per custodire ciò che rende unico ogni volto e ogni voce.

Michele Trombetta