Da Campomarino a Chieti: l’arte di Emma Bitri in mostra al Museo Barbella

CAMPOMARINO-CHIETI. L’artista Emma Bitri, originaria di Campomarino, sarà protagonista di una mostra personale a Chieti, dove presenterà una raccolta significativa delle sue opere presso il Museo Barbella, spazio culturale di grande rilievo per la promozione dell’arte contemporanea. L’esposizione rappresenta un momento importante del percorso creativo dell’artista, offrendo al pubblico l’opportunità di entrare in contatto con la sua visione espressiva e con la sensibilità che caratterizza il suo lavoro.

Attraverso i suoi dipinti, Bitri racconta emozioni, stati d’animo e riflessioni interiori, utilizzando il colore come strumento principale di comunicazione. Le sue opere si distinguono per la forza visiva, per gli accostamenti cromatici intensi e per la capacità di trasformare figure e paesaggi in narrazioni suggestive e profonde.

La mostra vuole essere non solo un’esposizione artistica, ma anche un viaggio nel mondo creativo dell’artista, dove ogni quadro diventa un racconto capace di coinvolgere lo spettatore e di stimolare una riflessione personale. L’evento rappresenta inoltre un importante riconoscimento per l’attività artistica di Emma Bitri, confermando il valore del suo percorso e il crescente interesse verso la sua produzione pittorica.

AZ