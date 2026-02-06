Da Termoli a Twitch: Andrea Geminiano e la sua magia sul web

TERMOLI. Una grande notizia per un giovane talento di Termoli. Un ragazzo che possiamo, con un pizzico di orgoglio, dire di aver contribuito a far conoscere quando muoveva i primi passi come prestigiatore e illusionista. Fin da subito, abbiamo cercato di dargli una spinta in più, prima nella nostra regione e poi oltre i confini regionali.

Oggi, pur essendo ancora giovanissimo, ha già collezionato diverse esperienze a livello nazionale. Lui è Andrea Geminiano, ha 21 anni, e proprio oggi ci regala un’ulteriore, bellissima notizia.

Da Termoli al grande palco di Twitch: l’illusionista Andrea Geminiano alla corte di Jack Nobile e Hyde

C’è grande attesa per la serata di oggi, che vedrà protagonista il talento termolese Andrea Geminiano. Il giovane illusionista, già noto nel panorama locale per le sue doti magiche, approderà questa sera alle 22:30 su una delle piattaforme di streaming più importanti al mondo: Twitch.

Geminiano parteciperà a un talent show esclusivo in diretta da Milano, dove dovrà mettere in mostra tutta la sua abilità tecnica e il suo carisma davanti a una giuria d’eccezione, composta da autentici giganti dell’illusionismo e del web italiano.

Una giuria di stelle

A valutare le performance dei concorrenti ci saranno figure di riferimento assoluto:

Jack Nobile & Hyde : pionieri della magia su YouTube Italia, capaci di rivoluzionare il settore con milioni di follower e una tecnica sopraffina.

: pionieri della magia su YouTube Italia, capaci di rivoluzionare il settore con milioni di follower e una tecnica sopraffina. Grenbaud & Marza: tra i creator e streamer più influenti d’Italia, pronti a giudicare l’impatto mediatico e l’originalità dei performer.

Come seguire l’evento

La competizione sarà trasmessa in live streaming alle ore 22:30 sul canale Twitch di Grenbaud, un appuntamento che richiama regolarmente decine di migliaia di spettatori in contemporanea.

Per chi non riuscisse a seguire la diretta, la registrazione dell’evento verrà successivamente pubblicata su YouTube.

Per Andrea Geminiano non si tratta solo di una sfida artistica, ma di una vetrina nazionale di grande prestigio, capace di portare il nome di Termoli sotto i riflettori della nuova generazione digitale. Il giovane illusionista si dice pronto a “sfidare le leggi della logica” in uno studio professionale a Milano, con l’obiettivo di conquistare pubblico e giuria.

Michele Trombetta