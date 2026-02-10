Dal “Campo al banco con Ortilio”, gli alunni scoprono la biodiversità negli alimenti

CAMPOMARINO. Quando l’apprendimento passa attraverso il gioco, l’esperienza lascia il segno. Martedì 10 febbraio, gli studenti della primaria di Campomarino e Nuova Cliternia hanno vissuto una giornata speciale, in cui educazione e divertimento si sono intrecciati in un percorso formativo coinvolgente.

​Sotto la guida degli esperti Chiara Marinoni e Simone Lusuardi, i bambini sono stati i protagonisti di “Dal campo al banco con Ortilio”, progetto educational promosso dalla cooperativa agricola Fruttagel per l’anno scolastico 2025-2026.

L’iniziativa punta a formare i cittadini di domani attraverso una didattica attiva, inclusiva e orientata alla sostenibilità.

​Gli spazi scolastici si sono trasformati in laboratori di scoperta, declinati in tre percorsi principali.

Presso l’Auditorium, lo spettacolo “La missione anti-spreco: storie di alimenti ribelli” ha usato il linguaggio della fiaba per insegnare il valore del cibo. Gli alunni hanno appreso che il risparmio alimentare ed energetico è un gesto quotidiano di rispetto per il Pianeta.

​In palestra, l’energia si è fatta movimento con un gioco dell’oca gigante. Tra quiz e prove fisiche, le squadre hanno approfondito temi come la stagionalità di frutta e verdura, le proprietà nutritive e la trasparenza della filiera agroindustriale.

​Grande entusiasmo per il laboratorio “Atleta del gusto”, dove i piccoli studenti hanno scoperto come una sana alimentazione sia il carburante essenziale per la crescita e l’attività motoria.

L’incontro con i formatori è solo l’inizio. Tutte le classi parteciperanno ora a “FoodArt”, concorso didattico che sfida gli studenti a creare un’opera grafica e uno slogan anti-spreco. Gli elaborati saranno esposti nelle scuole per sensibilizzare l’intera comunità.

​In palio per gli istituti dell’area di Larino ci sono premi fino a 1.000 euro per l’acquisto di materiale tecnologico o didattico. Il traguardo finale è fissato per sabato 9 maggio 2026, con la premiazione ufficiale presso il Parco comunale “G. La Penna” di Termoli.

​“Dal campo al banco con Ortilio” è un progetto consolidato che ha già raggiunto oltre 17.500 alunni in tutta Italia. Per Fruttagel, che opera sul territorio con lo stabilimento di Larino, non si tratta di una semplice lezione, ma di una missione etica: promuovere stili di vita sani in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Onu.

Eliana Ronzullo