Festa, colori e creatività: a Guglionesi torna l’allegria del Carnevale

GUGLIONESI. A Guglionesi torna l’allegria del Carnevale grazie all’impegno e alla passione di un gruppo di ragazzi che ha deciso di mettersi in gioco per ridare al paese una tradizione che negli ultimi anni è stata vissuta in maniera intermittente. Un’iniziativa nata dalla voglia di creare aggregazione, divertimento e momenti di condivisione per tutta la comunità.

Il progetto prende forma grazie all’entusiasmo di circa venti giovani che stanno lavorando alla realizzazione di un carro allegorico che sfilerà per le vie del paese il prossimo 14 febbraio 2026. La sfilata partirà alle ore 15:30 dal campo sportivo, portando musica, colori e spettacolo tra le strade del centro e coinvolgendo grandi e piccoli in un pomeriggio all’insegna della festa e della spensieratezza.

Promotori dell’iniziativa sono tre giovanissimi ragazzi, Vincenzo Pellegrino, Daniel Della Posta e Christian Sabetta, che con entusiasmo e determinazione hanno deciso di impegnarsi in prima persona per riportare il Carnevale a Guglionesi, sostenuti dall’associazione “I Cavalieri della Fenice”.

Fondamentale è stato anche il supporto del Comune di Guglionesi, che ha messo a disposizione i garage comunali, offrendo ai ragazzi uno spazio dove progettare e costruire il carro. Un gesto concreto che dimostra quanto sia importante la collaborazione tra istituzioni e giovani per valorizzare il territorio e mantenere vive le tradizioni locali.

La manifestazione non si concluderà con la sfilata: al termine dell’evento, la festa continuerà presso la villa comunale, dove è previsto un dj set che accompagnerà la serata, offrendo un ulteriore momento di aggregazione e divertimento.

L’obiettivo di questi ragazzi non è soltanto organizzare un evento ma accendere nuovamente l’entusiasmo della comunità, regalando un’occasione di incontro e partecipazione per tutte le generazioni. Un segnale positivo che dimostra come, con impegno e spirito di collaborazione, sia possibile riportare energia e vitalità nel tessuto sociale del paese.

Alberta Zulli