Formazione con l’Ordine degli Infermieri: la consegna degli attestati agli studenti

CASACALENDA. Formazione con l’Ordine degli Infermieri: la consegna degli attestati.

Si è svolta ieri mattina, nell’auditorium dell’Istituto comprensivo di Casacalenda, la cerimonia di consegna degli attestati agli studenti del “Silvio Di Lalla” che hanno partecipato al percorso formativo promosso dall’Opi nella prima parte dell’anno scolastico.

Alla presenza della presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche, Maria Cristina Magnocavallo, e dei dottori Fiore, Ricciuti e Vaccarella, è stato ribadito il valore di un ciclo di incontri che ha portato in classe il ruolo dell’infermiere, i corretti stili di vita, le manovre di BLS-D e le regole fondamentali del primo soccorso, arricchito anche dalla visita di un gruppo classe alla camera iperbarica di Larino, esperienza che ha permesso agli studenti di toccare con mano una realtà sanitaria di eccellenza del territorio.

Tutte le attività hanno contribuito a rafforzare la formazione degli alunni e dei docenti che hanno scelto di aderire con attenzione, curiosità e senso civico; a loro va il ringraziamento per l’impegno e la disponibilità, così come all’Opi e agli infermieri formatori per la passione, la competenza e la chiarezza con cui hanno saputo trasformare ogni incontro in un’occasione concreta di crescita. Un percorso che lascia un segno e che, nelle intenzioni di tutti, è solo l’inizio: arrivederci alla prossima edizione.

EB