«Fuori le mura», l’arte del liceo Jacovitti al Castello Svevo

TERMOLI. Con la presenza della dirigente scolastica, Maria Maddalena Chimisso, e dell’assessore alle Politiche sociali, Mariella Vaino, inaugurata ieri sera al Castello Svevo la mostra del liceo artistico “Benito Jacovitti”.

L’esposizione “Fuori le mura” si è accesa ieri sera di luce, voci e creatività con l’inaugurazione ufficiale della mostra del Liceo Artistico “Benito Jacovitti” di Termoli, trasformando l’antica fortezza in un laboratorio vivo dove il talento degli studenti ha incontrato lo sguardo della città. Dalle 18 alle 20, in un flusso continuo di visitatori, famiglie, docenti, curiosi e appassionati hanno attraversato le sale del castello scoprendo opere che raccontano un anno di lavoro, studio e sperimentazione: architettura, design, scultura, disegno, moda, pittura, incisione e progettazione digitale, tutte declinate con la maturità sorprendente di una generazione che sa osservare, interpretare e reinventare la realtà.

L’inaugurazione come momento di riconoscimento pubblico del percorso formativo che il liceo Artistico porta avanti con coerenza e visione: un’educazione alla creatività intesa come competenza, responsabilità e capacità di leggere il mondo con occhi nuovi. Ogni opera esposta ha restituito la crescita degli studenti, la loro capacità di trasformare intuizioni in progetti concreti, la loro progressiva conquista di un linguaggio personale. Il pubblico ha risposto con attenzione e partecipazione, confermando quanto la scuola, quando apre le sue porte al territorio, diventi un presidio culturale capace di generare comunità.

La mostra, che proseguirà anche oggi 1° febbraio negli stessi orari, rappresenta un appuntamento prezioso per chi vuole comprendere come il futuro creativo di Termoli e del basso Molise stia già prendendo forma nelle aule del “Jacovitti”. Un’occasione per vedere da vicino il talento delle nuove generazioni e per riconoscere il ruolo fondamentale della scuola nella costruzione di un territorio che non rinuncia alla cultura come motore di identità e sviluppo.

