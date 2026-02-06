Gli studenti del “Boccardi” a lezione di giustizia penale con Vincenzo Musacchio

LARINO. L’atmosfera è raccolta e, a tratti, coinvolgente. Vincenzo Musacchio illustra agli studenti i lineamenti del processo penale italiano attraverso un excursus storico e comparatistico, spiegando con chiarezza le fasi procedurali che seguono la denuncia di un reato.

Il criminologo descrive il percorso giudiziario volto ad accertare la responsabilità individuale, dalle indagini preliminari, durante le quali il pubblico ministero raccoglie prove a carico e a discarico, all’udienza preliminare, in cui si decide se procedere con il dibattimento, fino al dibattimento, momento di confronto pubblico tra accusa e difesa con acquisizione delle prove in aula davanti a un giudice terzo e imparziale.

Le figure fondamentali del processo sono il pubblico ministero (accusa), l’imputato (assistito da un avvocato) e il giudice. Il procedimento si conclude con una sentenza di condanna o di assoluzione, fondata sul principio della presunzione di innocenza, secondo cui l’onere della prova della colpevolezza ricade sull’accusa.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto di istruzione secondaria superiore “Boccardi” di Termoli. Giunta alla terza edizione, l’iniziativa nasce da un progetto promosso dal Tribunale di Larino, all’epoca presieduto dal dottor Michele Russo, su impulso di Vincenzo Musacchio, direttore di tribunale e docente universitario. L’obiettivo era ed è offrire un’esperienza formativa diretta per comprendere i meccanismi della giustizia penale, con la partecipazione attiva degli studenti a simulazioni di processo in aula basate su casi di pubblico interesse, con ruoli definiti e procedure codificate.

In questa edizione, davanti al giudice onorario Orietta Testa e al pubblico ministero onorario Guido Torricella, sono stati esaminati diversi reati nella fase dibattimentale, con l’intento di illustrare concretamente le conseguenze penali della commissione di un reato e il funzionamento del processo accusatorio. L’esperienza diretta permette agli studenti di recitare ruoli processuali — accusa, difesa, imputato, testimone — e di comprendere le responsabilità e le dinamiche procedurali coinvolte.

Secondo i promotori, tale percorso formativo non solo accresce le competenze giuridiche degli alunni, ma arricchisce anche il corpo docente, favorendo una cultura civica più consapevole. “La finalità è che il progetto sia interiorizzato dagli studenti: non vogliamo una semplice rappresentazione, ma far comprendere che determinate condotte comportino conseguenze penali e quali sono le fasi successive alla commissione di un reato”, sottolinea Vincenzo Musacchio.