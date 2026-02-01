I fuochisti di Colletorto raccolgono fondi per Telethon

COLLETORTO. A Colletorto il fuoco non è solo rito: è un gesto civile che diventa sostegno concreto alla ricerca scientifica. Anche quest’anno, in occasione dei falò del 17 gennaio, le Associazioni dei Fuochisti hanno scelto di trasformare la tradizione in solidarietà, raccogliendo 500 euro da destinare a Fondazione Telethon.

Il risultato è stato celebrato il 31 gennaio alla Locanda Cigno Nero, dove il sindaco Cosimo Damiano Mele e l’assessore Franco Antonio Paglia hanno riconosciuto il valore di una comunità capace di unire devozione, folklore e impegno sociale. Otto i gruppi protagonisti della raccolta – Antonio Simone, Fiore Anita, Fontana, Cavalieri Angioini con il Gruppo Trekking, Abati, Ragazzi, Palazzo e il Gruppo Storico Giovani Prima d’Angió – che hanno animato le piazze con passione e spirito di appartenenza. L’assegno è stato consegnato alla Coordinatrice Provinciale Telethon, Valeria Cavaliere, e ad Antonio Albiniano, che hanno ringraziato cittadini e istituzioni per la sensibilità dimostrata.

«Ogni passo avanti della ricerca è possibile solo grazie a gesti concreti come questo», ha ricordato Cavaliere, mentre Albiniano ha sottolineato il legame tra territorio e scienza, annunciando il rifinanziamento – per il quarto anno consecutivo – del progetto sulla Malattia di Huntington portato avanti dai ricercatori dell’Irccs Neuromed. La serata si è chiusa con l’impegno condiviso a mantenere viva questa alleanza tra tradizione e solidarietà, affinché il fuoco di Colletorto continui a illuminare il cammino della ricerca

EB