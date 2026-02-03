Identità termolesi: la vita nel borgo vecchio in bianco e nero

TERMOLI. C’era una volta, tanto tempo fa. I nostri anziani — ma anche quelli nati nell’immediato dopoguerra, quelli della mia età e anche un po’ più giovani — ricordano con una nostalgia che pizzica il cuore come si viveva allora. Si aveva poco o niente, è vero, ma si viveva meglio. Molto meglio. Soprattutto nei piccoli centri come la nostra Termoli, che era tutta concentrata nel Borgo Vecchio e nelle poche case appena “fori i port”, fuori le mura. Un mondo dove si conoscevano tutti, dove nessuno era davvero uno sconosciuto. D’estate era uno spettacolo meraviglioso: le donne — mamme, massaie, nonne e giovinette — si sedevano in cerchio davanti alle case e passavano il pomeriggio a raccontarsi fatti e fattarelli, a volte divertenti, a volte pettegolezzi paesani, ma sempre con quella leggerezza che oggi ci sogniamo. Erano tempi in cui non ci si doveva guardare le spalle, non c’erano le cattiverie che oggi sembrano respirarsi nell’aria. Se si fosse uscito per fare la spesa, la porta di casa sarebbe restata aperta. Nessuna doppia mandata, nessuna porta blindata. Ci si rispettava, punto. E nessuno si permetteva di fare cose brutte. Noi bambini, allora, non avevamo le scuole dell’infanzia. Prima di iniziare la prima elementare, la mattina le nostre mamme — per poter fare le pulizie, la spesa e preparare da mangiare — ci portavano a Mont’ Castill. Lì vivevano due sorelle non sposate: per noi erano semplicemente le Maestre Luicia e Carmela. Ci tenevano a bada per tutta la mattinata. Giocavamo, ridevamo, combinavamo qualche marachella, come tutti i bambini di quell’età. Ma quando esageravamo… eh, allora scattava la minaccia solenne. Dal loro portone si vedeva il terrazzino della torretta del Belvedere, dove oggi sorge l’Ufficio Cultura del Comune. All’epoca, invece, era la sede delle Onoranze Funebri Termolesi, ditta Bufarone, e su quel terrazzino venivano appoggiate le corone di fiori per i funerali. E così, per farci tornare buoni, le maestre dicevano:

“Mo’, se non la finite, chiamiamo Bufarone!” Bastava sentire quel nome… e calava il silenzio.

Di colpo. Tutti immobili. Per restare in tema… di tomba. Che nostalgia, solo a ripensarci. Erano anni di rinascita, dalle rovine lasciate dalla grande guerra. Il progresso avanzava piano piano, molto più lentamente da noi che in altre città, soprattutto al Nord. Qualche famiglia più agiata cominciava a comprare i primi elettrodomestici, piccoli miracoli moderni per alleggerire i lavori di casa. E poi, nel 1954 — proprio l’anno in cui sono nato io — arrivò lui: il tubo catodico.

La televisione. Nel Borgo ce n’erano pochissime. Ma chi riusciva a permettersela faceva una cosa bellissima: la sera, all’inizio dei programmi nazional-popolari, invitava tutti i vicini. Si guardava Il Musichiere, Campanile Sera… una trasmissione a cui partecipò anche Termoli, che si batté a colpi di quiz contro una città del Nord. Ricordo ancora l’orgoglio: Termoli fece una splendida figura battendo Abbiategrasso (MI). All’ora della TV ognuno partiva da casa propria con la sedia sotto il braccio. Davanti a quella casa sembrava di stare a un cinema all’aperto. Si rideva, ci si commuoveva, si applaudiva, si faceva il tifo tutti insieme. Niente piattaforme a pagamento, niente parabole. Solo un televisore incastonato in un mobile, e quel tubo catodico che ci portava il mondo in casa. Grazie a lui abbiamo conosciuto giganti dello spettacolo: Mike Bongiorno, Enzo Tortora, Mario Riva, Corrado. Che bello. Era bello davvero essere bambini in quegli anni. E ai bambini e ai ragazzi di oggi, tutti esperti informatici, vorrei dire una sola cosa:

ragazzi, credetemi, non sapete cosa vi siete persi a non essere nati allora. Io sono del 1954.

Termoli era piccola, povera… a ricca d’identità.

Michele Trombetta