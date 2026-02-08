Identità termolesi, le divise che non si dimenticano

TERMOLI. Ero andato a trovare il capitano dei Vigili urbani di Termoli, il comandante Pietro Cappella, per alcune situazioni varie. Mentre discutevo amabilmente, soprattutto con un caro amico, il mio sguardo è caduto su una fotografia: il Corpo della Polizia Municipale di Termoli negli anni ’70, ritratto sulla scalinata della Cattedrale.

Uno scatto probabilmente realizzato in occasione di una ricorrenza solenne, come la festa di San Sebastiano, patrono dei Poliziotti Municipali. Quella foto mi ha fermato il respiro. Non era solo un’immagine: era un gruppo di amici in divisa, uomini veri, parte viva della città. Guardandoli, uno ad uno, mi sono tornati addosso ricordi sinceri, quelli che non fanno rumore ma scaldano il petto.

Molti di loro, purtroppo, non sono più tra noi; altri sono meritatamente in pensione, nessuno più in servizio attivo. Ma tutti, indistintamente, sono ancora presenti nella memoria di Termoli. Quei Vigili non erano “solo” Vigili.

Erano tessuto sociale, punti di riferimento, volti conosciuti. In un’epoca in cui Termoli non era grande e dispersiva come oggi, ci si conosceva quasi tutti. E forse anche per questo il rispetto per la divisa era naturale, non imposto.

Scorrendo la foto dall’alto verso il basso, da sinistra verso destra: Michele Ragni, oggi pensionato, sempre con il sorriso stampato in faccia, fisico da corazziere. Nelle grandi cerimonie era uno di quelli che, in gran divisa, portava il gonfalone della città. Accanto a lui Mario Consalvo, purtroppo scomparso troppo presto: un simpaticone, battuta pronta, cuore grande. Ci ha lasciati giovane, ma ha lasciato un segno profondo.

Chiudeva la fila Antonio D’Onofrio, persona gentile, sempre pronta ad ascoltare cittadini e lamentele con rispetto e umanità. Scendendo di un gradino troviamo Antonio Rinaldi, pensionato, ligio al dovere, serio e silenzioso.

E poi Edoardo Cannarsa, che se non fosse esistito lo avrebbero dovuto inventare. Ancora oggi condividiamo la passione per il teatro nell’associazione “’U Battellucce” di Nicolino Cannarsa. Edoardo, in divisa come nella vita, è un Vigile artista: Don Abbondio nei Promessi Sposi, Giove nell’Odissea bloccata dal Covid.

Nell’ultima fila ci sono le leggende: Lorenzo Benvenuto, un nome che ancora oggi si pronuncia con rispetto. Servizio impeccabile, esempio assoluto. E poi Antonio Capone, il Vigile di strada, di quartiere, di coscienza. Avrà sequestrato più palloni lui che un esercito di Vigili messi insieme, ma incuteva rispetto non solo nei bambini, anche negli adulti.

Accanto a lui Michelangelo Mansolino, scomparso a soli 67 anni, appena andato in pensione. Non ha avuto il tempo di godersela. Era un carissimo amico, sorriso sempre acceso, discreto, gentile.

Poi Alfeo De Sanctis, poliedrico, simpatico, appassionato di sport e soprattutto di calcio. Tra gli organizzatori della squadra della Polizia Municipale, protagonista al torneo nazionale di Riccione, più volte vincente.

Oggi pensionato, ieri gran Vigile. E come dimenticare Luigi Mugnano, il Re Mida della Polizia Locale: tutto ciò che toccava diventava prezioso. Artista del gruppo folklorico ’A Schaffette, creatore di strumenti e carri allegorici in cartapesta. Uomo encomiabile, educato, termolese doc… e sì, anche ottimo Vigile.

Ilario Cannella, pensionato, personaggio mitico: se non era in divisa lo trovavi in giro con la bicicletta da corsa, con l’altra sua divisa, quella da ciclista. Ironico, elegante nei modi, sempre sopra le righe nel senso buono.

Salvatore Checchia, scomparso troppo presto. Maestro nel farti capire se stesse scherzando o parlando sul serio. Sguardo enigmatico, risata contagiosa. Prima di multare cercava sempre il proprietario dell’auto. Se non lo trovava, faceva il suo dovere. Giusto, umano, amico.

Aldo Dalò, integerrimo in divisa quanto amicone fuori, con quella sua erre moscia che dava un tocco di francesità. Artista anche nel multare, se serviva.

Poi l’ufficiale Felice Della Porta, pensionato, di San Giacomo: sembrava duro, ma era solo la recita del ruolo. Sotto, una pasta d’uomo.

E infine Luigi Leo, il Vigile biker, detto “Barbetta”. Con lui o si rigava dritti o erano dolori. Integerrimo, giusto, uomo tutto d’un pezzo. Se qualcuno provava a prenderlo in giro, finiva dritto sul bollettario. A volte servono anche questi tutori dell’ordine. Forse oggi più di ieri.

Questa è la storia di un manipolo di Poliziotti Municipali di Termoli. Un Corpo che il 13 febbraio compie 150 anni di storia.

Questo ricordo vuole essere un regalo, un abbraccio, un grazie a uomini che hanno dato tanto alla città, con rettitudine intonsa e cuore sincero. Auguri a chi è ancora con noi. E un pensiero commosso a chi ci ha lasciato troppo presto.

Identità termolesi.

Uomini veri.

Divise che non si dimenticano.

Michele Trombetta