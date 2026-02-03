Il Macte al centro della vita culturale della città

TERMOLI. Entriamo nel 2026 con il Macte di Termoli nel pieno di una fase che ha il sapore del bilancio e, insieme, della proiezione verso il futuro. Caterina Riva, direttrice del museo, si racconta in un momento significativo: a una settimana dall’apertura di Scollamenti, mostra che riannoda i fili della storia del Premio Termoli e restituisce al pubblico opere della collezione rimaste a lungo lontane, impegnate in prestiti e circuiti espositivi nazionali. Un progetto che non è solo espositivo, ma anche educativo e scientifico, capace di riattivare il rapporto con il territorio attraverso laboratori scolastici, incontri di approfondimento e un lavoro paziente di studio e restauro delle opere.

Dalla collaborazione con l’Accademia di Brera alla riscoperta di un patrimonio che continua a crescere, il Macte si conferma come luogo vivo, attraversato da domande e processi, più che da semplici eventi. In questo dialogo, Riva riflette sulla percezione della città, sul lavoro svolto negli ultimi anni e su ciò che resta ancora da consolidare, in un equilibrio non sempre semplice tra visione culturale e supporto istituzionale.

Il 2026 si annuncia come un anno denso: mostre, artiste, temi urgenti – dalla testimonianza politica al cambiamento climatico, fino alle implicazioni dell’intelligenza artificiale – delineano un museo che sceglie di stare nel presente, interrogandolo. Un museo che, ancora una volta, invita la comunità a pensare insieme.

