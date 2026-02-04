Il presidente Roberti premia i protagonisti del calcio molisano

CAMPOBASSO. Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha preso parte all’evento “I protagonisti del calcio molisano”, la cerimonia di premiazione dedicata ai protagonisti della stagione sportiva 2024/2025. L’iniziativa ha celebrato società, atleti, dirigenti e addetti ai lavori che hanno contribuito a valorizzare il movimento calcistico regionale.

La manifestazione è stata organizzata dalla FIGC/LND Molise, guidata da Piero Di Cristinzi, e si è svolta presso il Coriolis di Ripalimosani.

Nel corso della serata, il presidente Roberti ha rivolto un saluto agli organizzatori e ai premiati, sottolineando l’importanza dello sport come strumento di crescita sociale, educativa e identitaria per il territorio molisano.

«Il calcio – ha dichiarato – è una straordinaria palestra di valori, capace di unire le comunità, coinvolgere i giovani e promuovere il Molise anche oltre i confini regionali».

Durante il suo intervento, il Presidente ha anche annunciato la pubblicazione di un avviso pubblico da 15 milioni di euro destinato all’impiantistica sportiva. L’iniziativa mira alla riqualificazione, all’ammodernamento e alla realizzazione di strutture sportive su tutto il territorio regionale.

«Investire negli impianti sportivi – ha aggiunto Roberti – significa investire nel futuro, nella sicurezza delle strutture, nella qualità dell’offerta sportiva e nella possibilità di garantire spazi adeguati alle nuove generazioni».

Con questa iniziativa, la Regione Molise conferma il proprio impegno concreto a sostegno dello sport, riconoscendone il ruolo centrale nello sviluppo sociale, culturale ed economico delle comunità locali.