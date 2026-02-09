Il tempo del Carnevale si vive in piazza tra maschere, costumi e coriandoli: in città la parata è domenica 15

TERMOLI. C’è un momento, a metà mattina, in cui il Carnevale prende davvero forma. Non quando parte una sfilata, non quando arriva un gruppo organizzato: succede quando i bambini iniziano a correre. Quando il primo pugno di coriandoli vola in aria e si posa sulle pietre del corso. Quando le famiglie si fermano, si guardano, si riconoscono. È lì che la città cambia ritmo.
Corso Nazionale si riempie senza che nessuno lo ordini, piazza Monumento diventa un tappeto di colori, i passeggini si intrecciano, le mascherine si rincorrono tra le gambe degli adulti. Un piccolo caos felice, quello che solo il Carnevale sa creare (i bimbi in foto regolarmente autorizzati dai genitori, ndr).
C’è il bimbo vestito da Spider-Man che si ferma davanti alla statua, c’è la bambina con le ali di farfalla che raccoglie coriandoli come fossero tesori, ci sono i gruppi di amici che si ritrovano senza appuntamento.
Il sole illumina tutto, come se avesse deciso di partecipare anche lui.
È una Termoli che si mostra per quella che è quando vuole esserlo: una comunità viva, capace di riempire gli spazi pubblici senza bisogno di grandi palchi o effetti speciali. Basta la gente, basta la voglia di stare insieme.
E quest’anno, dietro questa leggerezza, c’è anche un pezzo di lavoro istituzionale.
La Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo che mette sul tavolo 20.500 euro per sostenere il Carnevale 2026: filodiffusione lungo il corso, eventi per bambini e famiglie, un contributo all’associazione che guiderà la parata del 15 febbraio.
Non cifre da festival internazionale, ma un segnale: il Comune prova a dare struttura a una festa che la città, comunque, si prende da sola.
La verità è che il Carnevale termolese vive soprattutto in queste scene: nei bambini che si siedono per terra a giocare con i coriandoli, nelle famiglie che si fermano a parlare, nei negozi che tengono la porta aperta, nei balconi che guardano la piazza.
EB