Insegnare ai bimbi come riutilizzare la materia di scarto

TERMOLI. Un incontro partecipato, concreto e ricco di suggestioni educative quello promosso dall’associazione APS Formiamoci di Campobasso, che ha accolto a Termoli il personale del progetto Remida e della Fondazione Reggio Children per una giornata di formazione dedicata a educatori e insegnanti sul tema del riuso creativo dei materiali di scarto in ambito pedagogico.

L’appuntamento rientra nel progetto Creso, finanziato dalla Regione Molise, promosso dalle associazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del terzo settore. Al centro del percorso, un cambio di sguardo: imparare ad “ascoltare” la materia di scarto, riconoscerne le potenzialità e trasformarla in strumento di crescita, relazione e apprendimento per bambini e ragazzi.

Remida, nato a Reggio Emilia e parte integrante del sistema educativo del Reggio Emilia Approach, promuove da anni una visione in cui l’imperfetto diventa portatore di un messaggio etico e culturale. Il materiale di recupero non è più residuo da eliminare ma risorsa viva capace di generare esperienze, domande e percorsi creativi. Un approccio che sollecita riflessioni profonde e propone pratiche educative sostenibili e inclusive.

A guidare la formazione sono stati Eloisa e Riccardo, formatori Remida, che hanno accompagnato i partecipanti in un lavoro diretto e laboratoriale: partire dagli oggetti, osservarli, manipolarli, ripensarli. Materiali nati per altre funzioni si sono trasformati in elementi di gioco, esplorazione e progettazione, mostrando come il cambiamento nasca dalla relazione tra persona e materia. Un’esperienza immersiva che ha coinvolto attivamente gli educatori, chiamati a mettersi in gioco in prima persona.

Come ha spiegato la presidente Fabiana Antonecchia, APS Formiamoci punta a rafforzare la preparazione degli educatori per favorire una collaborazione sempre più sinergica nello sviluppo del bambino. La scelta di incontrare Remida, all’interno del progetto Creso, rappresenta un passo coerente verso una pedagogia attenta, costruttiva e orientata al futuro.

Il nome stesso del progetto richiama l’idea di crescita e ricchezza: non più quella materiale attribuita al mitico Re Creso, ma una ricchezza ecologica, sostenibile e olistica. L’obiettivo è educare le nuove generazioni del territorio molisano alla cultura del riuso e del rispetto ambientale, attraverso esperienze concrete e significative.

Durante l’incontro è emersa con forza la possibilità di costruire, già nella fascia 0-6 anni ma anche con i più grandi, una relazione con la materia che diventa occasione di apprendimento, gioco e legame. Un percorso che non offre soluzioni preconfezionate, ma apre strade, stimola domande e restituisce valore educativo a ciò che, troppo spesso, viene considerato semplicemente scarto.

