La Casa dei Diritti in prima linea nella raccolta dei farmaci

TERMOLI. Torna anche quest’anno il Banco Farmaceutico, la campagna nazionale dedicata alla raccolta di farmaci da destinare a chi si trova in difficoltà sanitaria ed economica. Dal 10 al 16 febbraio, tutti possono dare un contributo concreto, trasformando un piccolo gesto in un aiuto prezioso per chi ne ha più bisogno.

La Casa dei Diritti partecipa con orgoglio a questa iniziativa, perché solidarietà significa mettere al centro le persone più vulnerabili e garantire loro accesso alle cure. Un farmaco donato può fare la differenza nella vita di chi non può permetterselo.

Sul territorio molisano, sarà possibile contribuire nelle farmacie aderenti:

San Martino in Pensilis – Farmacia De Michele

– Farmacia De Michele Santa Croce di Magliano – Farmacia Florio

– Farmacia Florio Termoli – Farmacia Cappella

– Farmacia Cappella Guglionesi – Farmacia Berchicci

– Farmacia Berchicci Montemitro – Farmacia Santa Lucia

I volontari del Banco Farmaceutico saranno presenti sabato 14 febbraio, pronti a ricevere le donazioni e a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della campagna. In tutti questi punti sarà possibile consegnare farmaci non scaduti, contribuendo così a sostenere chi, per motivi economici o personali, non riesce a prendersi cura della propria salute come meriterebbe.

Accanto alla raccolta dei farmaci, la Casa dei Diritti ricorda che è attivo il Numero Verde 800.661.501, un servizio gratuito e riservato per chi ha bisogno di ascolto, supporto legale, sociale o psicologico. Un numero prezioso, da conoscere e diffondere, che permette di aiutare chi affronta momenti di difficoltà senza sentirsi solo.

Partecipare è semplice: basta recarsi in una delle farmacie indicate e donare uno o più farmaci da banco. Con questo piccolo gesto, ognuno di noi può diventare parte di un grande circuito di solidarietà e aiuto concreto. Ogni donazione conta, ogni gesto fa la differenza.

La Casa dei Diritti è convinta che solo attraverso la collaborazione e l’impegno collettivo si possa costruire una comunità più inclusiva e attenta alle necessità di tutti. Durante la settimana del Banco Farmaceutico, ognuno di noi ha l’opportunità di trasformare un gesto semplice in un contributo reale e tangibile per chi ha bisogno.

Per informazioni o supporto, basta contattare il Numero Verde 800.661.501. “Solidarietà, inclusione e impegno concreto sono la nostra forza”.