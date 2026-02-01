“LetteRealmente” L’Officina di Giovani Idee parte dall’istituto alberghiero “Federico di Svevia”

TERMOLI. La Fondazione MillenniuM, con l’Istituto Alberghiero “Federico di Svevia”, ha presentato ufficialmente “LetteRealmente – Officina di Giovani Idee”, con una conferenza stampa che ha riunito dirigenti, istituzioni, partner culturali e studenti, trasformando la scuola in un vero laboratorio editoriale e civico.

Si percepisce un clima ordinato, partecipato, con gli studenti seduti accanto ai relatori, coinvolti nella collaborazione al progetto. La dirigente scolastica Luana Occhionero apre l’incontro sottolineando il valore formativo del giornalino: uno spazio dove i ragazzi possono esercitare pensiero critico, responsabilità e capacità di racconto. Il suo intervento, ripreso integralmente, mette al centro la scuola come luogo di produzione culturale.

Il vicesindaco Michele Barile evidenzia l’importanza di una scuola che non si limita alla formazione tecnica, ma contribuisce alla crescita civica della città. Parla di Termoli, dei giovani, della necessità di dare loro strumenti per raccontare il territorio e sentirsi parte attiva della comunità.

Il vicepresidente della Fondazione MillenniuM, Federico Valente, che è editore della testata, definisce “LetteRealmente” un’officina di idee: un luogo dove gli studenti possono sperimentare, creare, costruire contenuti reali. Nei video insiste sul valore della collaborazione tra scuola e realtà esterne, un’alleanza che rafforza il tessuto culturale del territorio.

L’intervento dell’On. Remo Di Giandomenico, Commissario Aast Molise, aggiunge la dimensione istituzionale regionale: nei filmati parla della comunicazione come strumento strategico per il Molise e del ruolo dei giovani nel rinnovare il racconto del territorio.

Il Prof. Maurizio Santilli, Ambasciatore del Gusto Doc Italy, introduce un elemento identitario: la narrazione come parte integrante della professionalità alberghiera. Richiama il valore del racconto come forma di tutela del patrimonio gastronomico e umano.

Chiude la conferenza il direttore responsabile del giornale, Stefano Grimaldi, con un intervento tecnico e diretto: il giornalino non è un compito scolastico, ma un prodotto editoriale vero.

Parla di metodo, rigore, responsabilità nella scrittura. Gli studenti ascoltano, prendono appunti, si riconoscono nel ruolo che stanno assumendo.

La presentazione ufficiale della piattaforma online di “LetteRealmente – Officina di Giovani Idee” conclude l’evento tra applausi e un clima di soddisfazione condivisa. Sorrisi, strette di mano, un senso di appartenenza che va oltre la giornata: la rivista nasce come spazio di espressione, laboratorio di idee, strumento di crescita civica e professionale.

Presenti, tra gli altri, una scolaresca dell’istituto Bernacchia-Schweitzer, con la docente Carla Di Pardo, l’associazione Ark 21 & More, Maria Chimisso e Mariella Vaino.

Emanuele Bracone