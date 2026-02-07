Mirco Amicone al Concorso Nazionale Dantebus

MONTECIFLONE. C’è anche un giovane talento molisano tra i partecipanti all’VIII Edizione del Concorso Nazionale di Poesia Dantebus. Si tratta di Mirco Amicone, originario di Montecilfone, che ha presentato la sua opera intitolata “Un amore così bello”.
La poesia rappresenta per Amicone molto più di una semplice passione: è un mezzo attraverso cui esprimere emozioni, esperienze e riflessioni personali. Con la partecipazione al concorso nazionale, il giovane autore punta a far conoscere la propria arte oltre i confini regionali, portando con sé anche un pezzo della sensibilità culturale molisana.
Il concorso Dantebus è una manifestazione artistica che coinvolge numerosi autori provenienti da tutta Italia, offrendo loro uno spazio di visibilità e confronto nel panorama poetico contemporaneo. La competizione prevede anche il coinvolgimento del pubblico, che può sostenere le opere attraverso un voto online gratuito.
Proprio per questo motivo, Mirco Amicone invita chiunque voglia supportarlo a votare la sua poesia “Un amore così bello”, contribuendo così a valorizzare il talento locale e la produzione culturale del territorio.
È possibile votare l’opera al seguente link: https://dantebus.com/concorsi/opera/421025 e c’è tempo per altri 20 giorni.
Un piccolo gesto che rappresenta un importante incoraggiamento nel suo percorso artistico.
AZ