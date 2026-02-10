“Onde di ispirazione”: la poesia che nasce dal mare dedicata a Termoli

TERMOLI-MONTECILFONE. C’è un filo sottile che unisce il mare di Termoli, la sensibilità poetica e la volontà di un giovane molisano di portare la propria voce oltre i confini regionali. È da questo intreccio che nasce “Onde di Ispirazione”, la poesia scritta da Mirco Amicone osservando il mare termolese, luogo che per lui diventa spazio di ascolto, riflessione e apertura verso il domani.

Nelle sue strofe, il moto delle onde diventa ritmo interiore, il vento si fa guida, l’orizzonte si trasforma in un invito a lasciar parlare l’anima. Un testo che respira Molise, che restituisce la calma e la forza del nostro Adriatico, e che conferma come la poesia continui a essere un linguaggio capace di raccontare territori e identità.

Parallelamente, Amicone è tra i partecipanti all’VIII Edizione del Concorso Nazionale di Poesia Dantebus, dove ha presentato l’opera “Un amore così bello”. Una presenza che porta Montecilfone e l’intero basso Molise dentro un contesto nazionale, mostrando come la creatività locale possa dialogare con platee più ampie senza perdere radici e autenticità.

ONDE DI ISPIRAZIONE

Ascolto questa danza tra onde e note

che richiama pensieri lontani,

il rumore del mare che dentro scuote

aprendo le porte al mio domani.

In eterno vagare,

soffiato dal vento, cullato dal mare,

vai dove ti porta il destino,

nel cuor del tramonto sfocia il tuo dolce cammino.

Lungo l’orizzonte senza meta

chiudo gli occhi per sognare,

dando vita al mio poeta

per lasciar l’anima parlare.

Mirco Amicone

Poeta contemporaneo

09/02/2026

(Parole nate osservando con ammirazione il mare di Termoli)

Chi è Mirco Amicone

Originario di Montecilfone, classe giovane e sensibilità matura, Mirco Amicone vive la poesia come un mezzo espressivo totale: emozioni, esperienze personali, osservazioni sul mondo e sul proprio cammino trovano forma nei suoi versi. Non si tratta di un hobby, ma di un linguaggio identitario, un modo per dare voce a ciò che spesso resta in silenzio.



Amicone si definisce “poeta contemporaneo”, e in effetti la sua scrittura unisce immediatezza e ricerca, tradizione e sguardo personale. “Onde di Ispirazione” nasce così: da un momento di contemplazione del mare di Termoli, trasformato in parola, ritmo e immagine.

EB