Open Day Alfano-Perrotta: l’appuntamento nel weekend

TERMOLI. Dopo l’entusiasmante partecipazione all’Open Day di sabato 24 gennaio, l’Istituto Alfano-Perrotta apre nuovamente le porte: venerdì 6 e sabato 7 febbraio tornano gli appuntamenti con l’Open Day + Speciale Iscrizioni 2026-2027.

Un’occasione imperdibile per tutti i nuovi studenti e le famiglie che non hanno ancora avuto modo di conoscere la proposta educativa dell’Istituto, le attività e i laboratori dei diversi licei: Scientifico, Classico, Scienze Applicate, Sportivo, Biomedico e la Sezione Rondine.

Durante gli incontri sarà possibile:

Raccogliere informazioni all’ infopoint

Partecipare alla presentazione dell’offerta formativa e visitare i locali dell’Istituto

Accedere al punto iscrizioni

Date e orari:

venerdì 6 febbraio 2026 , dalle 15 alle 17 – Liceo Scientifico, Scienze Applicate, Indirizzo Sportivo (Viale Trieste, 10)

sabato 7 febbraio 2026, dalle 10 alle 12 – Liceo Classico (Via Asia)

Non perdere l’occasione di scoprire da vicino il mondo Alfano-Perrotta e scegliere il percorso più adatto ai tuoi interessi e alle tue passioni.