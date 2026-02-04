Open Day Alfano-Perrotta: l’appuntamento nel weekend

TERMOLI. Dopo l’entusiasmante partecipazione all’Open Day di sabato 24 gennaio, l’Istituto Alfano-Perrotta apre nuovamente le porte: venerdì 6 e sabato 7 febbraio tornano gli appuntamenti con l’Open Day + Speciale Iscrizioni 2026-2027.
Un’occasione imperdibile per tutti i nuovi studenti e le famiglie che non hanno ancora avuto modo di conoscere la proposta educativa dell’Istituto, le attività e i laboratori dei diversi licei: Scientifico, Classico, Scienze Applicate, Sportivo, Biomedico e la Sezione Rondine.
Durante gli incontri sarà possibile:
- Raccogliere informazioni all’infopoint
- Partecipare alla presentazione dell’offerta formativa e visitare i locali dell’Istituto
- Accedere al punto iscrizioni
Date e orari:
- venerdì 6 febbraio 2026, dalle 15 alle 17 – Liceo Scientifico, Scienze Applicate, Indirizzo Sportivo (Viale Trieste, 10)
- sabato 7 febbraio 2026, dalle 10 alle 12 – Liceo Classico (Via Asia)
Non perdere l’occasione di scoprire da vicino il mondo Alfano-Perrotta e scegliere il percorso più adatto ai tuoi interessi e alle tue passioni.