Paese Mio: studenti alla scoperta del cinema tra laboratori e proiezioni

CASACALENDA. Il progetto Paese Mio continua a percorrere la strada che gli è più congeniale: laboratori didattici pensati per avvicinare i ragazzi ai mestieri del cinema, trasformando lo studio in vera esperienza di intrattenimento.

I cinema coinvolti – il “Risorgimento” di Larino, quello allestito presso l’istituto comprensivo “Capriglione” di Santa Croce di Magliano, e oggi il cinema di Larino intitolato a Flavio Bucci – hanno aperto le porte agli studenti dei tre centri, uniti dal progetto educativo che l’associazione MoliseCinema realizza per il terzo anno consecutivo.

L’obiettivo è chiaro: imparare a usare con padronanza gli strumenti del cinema, fino alla produzione di un corto finale, punto di incontro tra il lavoro degli studenti e il supporto dei docenti.

Martedì scorso a Larino, ieri a Santa Croce di Magliano e oggi, 6 febbraio, a Casacalenda, i ragazzi hanno potuto assistere alla proiezione di un film uscito nelle sale lo scorso anno. “La vita da grandi”, diretto da Greta Scarano, racconta una storia vera con sensibilità e ironia: una commedia inclusiva che fa emozionare e sorridere.

Nei prossimi incontri, Paese Mio proseguirà con altri film e laboratori, durante i quali i formatori di MoliseCinema guideranno gli studenti nelle tecniche di storyboard, nelle inquadrature, nei movimenti di macchina e nella gestione degli interpreti sul set.

Si tratta di una grande esperienza formativa, che può diventare per alcuni l’occasione per avvicinarsi seriamente al cinema: dalla magia dell’intrattenimento alla scrittura di una sceneggiatura, fino alla realizzazione di un prodotto audiovisivo che valorizza le risorse umane, l’entusiasmo di studenti e docenti e il patrimonio culturale del territorio.

AZ