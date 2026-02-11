Petacciato porta a casa due premi al concorso regionale contro il cyberbullismo

PETACCIATO. Gli studenti di Petacciato portano a casa due premi al concorso regionale contro il cyberbullismo: la 3B brilla a Bojano e rilancia il ruolo della scuola come presidio civile del territorio

Petacciato torna protagonista in Molise grazie alla scuola e ai suoi ragazzi. Ieri, 10 febbraio 2026, all’Istituto Superiore di Bojano, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso regionale “Tienilo sempre acceso”, iniziativa che punta a rafforzare nei giovani la consapevolezza su bullismo e cyberbullismo, unendo educazione civica, creatività e nuove tecnologie. Il concorso, rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado di tutta la regione, chiedeva agli studenti di ideare uno slogan accompagnato da un’immagine generata con l’intelligenza artificiale: un esercizio di sintesi, responsabilità e immaginazione, perfettamente in linea con le sfide educative contemporanee.

Tra le scuole partecipanti, la Secondaria di Primo Grado di Petacciato – oggi parte dell’Istituto Comprensivo “Brigida-Cuoco” di Termoli – ha ottenuto risultati di assoluto rilievo, confermando un percorso di crescita che negli ultimi anni ha portato il nome del paese ben oltre i confini locali. L’alunno Emanuele Di Zillo (classe 3B) ha ricevuto una menzione speciale dalla giuria per la qualità del messaggio e la forza comunicativa del lavoro presentato, segno di una maturità espressiva che va oltre la semplice esercitazione scolastica. Ancora più ricco il palmarès di Ludovica Longo (3B), che ha conquistato il premio speciale “Sentinelle del bene” assegnato dai Carabinieri di Bojano e, in aggiunta, il terzo premio della commissione, riconoscimento che prevede anche un contributo economico offerto dal Comune di Bojano. Un risultato che racconta impegno, sensibilità e capacità di interpretare un tema complesso con lucidità e creatività. Ludovica è inoltre studentessa di sassofono del professor Gerardo Mautone, a testimonianza di un percorso formativo che intreccia musica, disciplina, crescita personale e cittadinanza attiva.

La partecipazione al concorso è stata seguita proprio dal professor Gerardo Mautone, quest’anno anche referente per bullismo e cyberbullismo nella scuola media di Petacciato. Il suo lavoro si inserisce in una scia di successi che negli ultimi anni ha dato visibilità al territorio: nel 2025 l’orchestra dell’ex IC “Cuoco” di Petacciato ha ottenuto un premio speciale al concorso musicale di Giovinazzo (BA), mentre lo stesso Mautone ha vinto il riconoscimento come miglior docente preparatore al concorso nazionale “Il Tetracordo”, portando Petacciato su palcoscenici di rilievo nazionale. Una continuità di risultati che non nasce dal caso, ma da un investimento costante sulla qualità educativa, sulla cura dei talenti e sulla capacità di trasformare la scuola in un luogo di opportunità reali.

La giornata di Bojano conferma una verità semplice e potente: la scuola è una risorsa strategica per il territorio, capace di formare cittadini consapevoli, promuovere legalità e inclusione, educare alla responsabilità digitale e, soprattutto, dare voce ai ragazzi. Petacciato, ancora una volta, dimostra di esserci, di saper crescere e di saper raccontare il meglio di sé attraverso i suoi giovani.

Complimenti al professor Gerardo Mautone, al dirigente Francesco Paolo Marra, e agli studenti Emanuele Di Zillo e Ludovica Longo: il loro impegno diventa patrimonio collettivo. Petacciato c’è. E si sente.

Red