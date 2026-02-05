“Prenditi a cuore”: la poesia della 2E del Bernacchia-Schweitzer conquista la giuria

TERMOLI. Con versi pieni di empatia, gentilezza e coraggio, gli alunni della classe 2E dell’Istituto Comprensivo Bernacchia-Schweitzer hanno ricevuto una menzione speciale al concorso “Dai colore alla Vita”, giunto alla sua IV edizione. Il tema di quest’anno, promosso dalla Pastorale della Salute della Diocesi di Termoli-Larino, era “Prenditi a cuore: costruisci il futuro della salute”.

La poesia premiata, intitolata “Prenditi a cuore”, invita a riconoscere il valore dei piccoli gesti, a coltivare la resilienza e a prendersi cura di sé e degli altri. La stesura del testo è frutto di un percorso di riflessione e condivisione svolto dagli studenti, guidati dalla referente del progetto professoressa Maddalena Iannitti, dalla professoressa di lettere Alessia Chiorri e dalla professoressa di sostegno Stefania Aiello.

Il laboratorio creativo ha permesso ai ragazzi di compiere un vero e proprio viaggio introspettivo, imparando a valorizzare l’ascolto, il rispetto, la presenza e l’amore condiviso, temi centrali della loro poesia.

La premiazione si è svolta questa mattina, 5 febbraio, alle 10:30 presso il Cinema S. Antonio di Termoli, momento in cui gli studenti hanno ricevuto con entusiasmo il riconoscimento, consapevoli dell’importanza del percorso svolto, in un mondo che corre sempre più veloce e che raramente lascia spazio alla riflessione.

“Ogni piccolo gesto che compi è un fiore che sboccia nel petto.

Una rosa gialla sta nel sorriso che doni, un gennaio odoroso nel prenderti cura di chi ha bisogno.

Pensati felice, pensati pieno: la salute è un seme fragile e prezioso, che cresce piano piano se lo ami, se lo proteggi con attenzione e dolcezza.

Si nutre delle scelte gentili, dei passi leggeri, dei momenti di ascolto.

Tu sei l’architetto del domani, costruisci con forza e coraggio, con mattoni fatti di sogni e decisioni ferme.

Prenditi a cuore l’incredibile viaggio della vita: non temere mai di cambiare direzione, solo così il futuro fiorirà più luminoso.

Custodisci corpo e mente come tesori, lascia che brillino ogni giorno.

Anche nella tempesta, sii coraggioso: alimenta la resilienza.

E nel silenzio di te stesso Impari che amare non è solo dare, ma accogliere, ascoltare, restare.

Ogni giorno, guancia a guancia, con te stesso e con il mondo”.

A cura della classe 2E I.C Bernacchia-Schweitzer