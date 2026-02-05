“Teatro e integrazione”: laboratorio artistico alla comunità Il Noce

TERMOLI. È partito lo scorso ottobre il progetto “Teatro e Integrazione”, un percorso laboratoriale dedicato all’inclusione sociale e al benessere della persona, promosso da Frentania Teatri con il contributo dell’8xmille della Chiesa Valdese e il supporto dell’Associazione FACED ETS.

Il laboratorio è rivolto agli ospiti della Comunità Il Noce di Termoli, struttura che accoglie e sostiene persone in condizioni di fragilità, offrendo percorsi educativi, relazionali e di reinserimento sociale, con l’obiettivo di promuovere autonomia, dignità e partecipazione attiva.

Le attività si svolgono sia all’interno della comunità sia in spazi messi a disposizione dal Comune di Termoli, in un’ottica di collaborazione tra istituzioni e realtà associative del territorio.

Il laboratorio è guidato dal regista e operatore culturale Giandomenico Sale, insieme al filmmaker Fabio Manso, e propone un percorso multidisciplinare che integra teatro, movimento, video e musica. Attraverso tecniche di teatro di movimento, performance video, uso consapevole della voce e creazione collettiva, i partecipanti vengono accompagnati in un’esperienza artistica che unisce ludicità ed emotività, favorendo l’espressione autentica e la relazione con gli altri.

“Teatro e Integrazione nasce per stimolare la socializzazione, la consapevolezza corporea e la comunicazione non verbale – spiegano gli organizzatori – Il teatro diventa così uno strumento per conoscere sé stessi, ascoltare e dialogare, costruendo nuove modalità di relazione e valorizzando le differenze”.

Il percorso si concluderà con una restituzione finale, momento in cui sarà possibile vedere i risultati del lavoro svolto, testimonianza di un percorso artistico e umano basato sull’incontro, l’esperienza condivisa e l’inclusione.

AZ