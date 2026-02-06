Termoli celebra i 150 anni della Polizia Locale

TERMOLI. Termoli si prepara a celebrare un traguardo storico: i 150 anni di fondazione della Polizia Locale, istituita nel 1876 e oggi ancora punto di riferimento per la sicurezza urbana e il presidio della legalità. L’anniversario sarà celebrato il 13 febbraio 2026, con una giornata dedicata alla memoria, all’istituzione e alla comunità.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione Comunale e dal Comando di Polizia Locale, che hanno rivolto un invito ufficiale alla cittadinanza per prendere parte alle celebrazioni. Un’occasione per ripercorrere un secolo e mezzo di storia, evoluzione e impegno quotidiano al servizio del territorio.

Il programma della giornata

La cerimonia si aprirà alle ore 10 con la Santa Messa presso la Cattedrale di Santa Maria della Purificazione, officiata dal vescovo Claudio Palumbo. Un momento di raccoglimento per onorare le donne e gli uomini che, nel corso dei decenni, hanno contribuito alla crescita del Corpo.

Alle ore 12, nella sala consiliare del Comune di Termoli, si terrà la cerimonia istituzionale, alla presenza del sindaco, Nico Balice, e del comandante della Polizia Locale, Pietro Cappella. Sarà l’occasione per ricordare il ruolo svolto dal Corpo in 150 anni di attività e per sottolineare le sfide attuali legate alla sicurezza urbana.

La giornata si concluderà alle ore 13 con un momento conviviale, sempre nella sala consiliare, per condividere con la comunità un anniversario che appartiene all’intera città.

Un impegno che continua

Il messaggio che accompagna le celebrazioni- “Una storia lunga 150 anni. Un impegno che continua”– sintetizza lo spirito dell’iniziativa: valorizzare il passato guardando al futuro, riconoscendo la centralità della Polizia Locale nel tessuto sociale termolese.

