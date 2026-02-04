TripAdvisor premia Larino: il Carnevale entra nella top 10 d’Italia

LARINO. Il Carnevale di Larino è stato riconosciuto come uno dei Carnevali più apprezzati d’Italia nel 2026, entrando nella top ten stilata da Tripadvisor grazie alle recensioni entusiaste dei visitatori.

Chi ha partecipato ha lodato l’atmosfera coinvolgente e autentica, i carri allegorici curati nei minimi dettagli e le sfilate che animano le strade del centro storico, trasformando l’evento in un’esperienza memorabile per grandi e piccoli.

Larino si distingue tra le prime dieci manifestazioni italiane non solo per la qualità visiva e organizzativa, ma anche per la capacità di far sentire ogni visitatore parte della festa. La classifica di Tripadvisor considera sia il punteggio medio delle recensioni sia la quantità di feedback positivi, offrendo così una fotografia realistica dell’apprezzamento del pubblico.

In un panorama dominato da Carnevali storici come Acireale e Viareggio, l’ingresso di Larino tra i migliori dimostra come anche realtà più contenute possano offrire eventi originali, creativi e di grande impatto, capaci di attirare curiosi e appassionati da tutta Italia.

Questo riconoscimento rappresenta una vetrina preziosa per Larino, valorizzando le sue tradizioni e confermando il Carnevale come un appuntamento imperdibile, dove colore, musica e divertimento si incontrano in un’esperienza unica.

AZ