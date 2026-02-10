Quasi tutti voti alti nel pagellone del weekend sportivo

TERMOLI. Puntuali, come ogni settimana, arrivano gli “Squilli di Trombetta”, il pagellone dell’ultimo weekend sportivo.

Basket – Serie B Interregionale Air Basket Termoli – Voto 9

Non è mai scontato vincere contro l’ultima in classifica. Anzi, spesso sono proprio queste le partite più insidiose. Il Canusium di Canosa, sconfitto al PalaSabetta per 92-70, resta fanalino di coda e potrebbe far pensare a una passeggiata di salute per l’Air Basket Termoli. Niente affatto.

Ci sono stati momenti di grande intensità, con gli ospiti che in più frangenti si sono dimostrati più precisi dei termolesi, soprattutto dalla lunga distanza. Da quanto visto, il Canusium non è affatto rassegnato a lasciare la categoria e, nonostante il punteggio finale, ha venduto cara la pelle fino all’ultimo secondo.

Certo, quando hai un trascinatore come il capitano Sergio Rupil, una mano educatissima come quella di Gianluca Pierucci, la fisicità di Mahamadou Diarra, l’esperienza di Ciccio Magugliani, l’energia di Matteo Grimaldi e il contributo di tutto il gruppo, e quando affronti partite come questa con testa e cuore, alla lunga le porti a casa. Due vittorie pesanti che ridanno ossigeno alla classifica. Questa è la strada: questi ragazzi non sono inferiori a nessuno, basta crederci fino alla fine.

Volley Femminile – Serie D Interregionale Termoli Pallavolo Yo-Go Gelateria – Voto 8,5

Ancora un successo per le ragazze di Mauro Palli: i play-off sono ormai a portata di mano. Le termolesi liquidano senza particolari problemi l’Impavida Ortona con un secco 3-0, un risultato che non ammette repliche.

La squadra è ormai un gruppo coeso, dove le giovanissime si fondono alla perfezione con le veterane più esperte, dando vita a un mix equilibrato, solido e sempre più convincente.

Basket – Serie DR2 Ballers Lab Termoli – Voto 8

Partita dura, come previsto, e a punteggio basso viste le caratteristiche di entrambe le squadre. Lo Spoltore ha difeso a lungo a zona, sfruttando le dimensioni ridotte del proprio campo e provando ad alzare l’intensità fisica.

Un ottimo arbitraggio ha impedito che nella seconda metà di gara la fisicità degenerasse. I ragazzi di Massimo Di Lembo sono stati bravi nel punire le scelte difensive avversarie e nel gestire con maturità il vantaggio accumulato nella terza frazione, conducendo la partita fino al termine senza perdere lucidità.

Basket – Serie DR1 Molise Basket Young – Voto 7,5

Finalmente ritrovato il gusto della vittoria, soprattutto in trasferta. A L’Aquila i ragazzi di Giuseppe Sabetta hanno tirato fuori gli attributi e, dopo una gara molto combattuta, l’hanno spuntata “di corto muso”: 73-80 il finale. Una vittoria che vale tanto, ma ora serve continuità.

Calcio – Serie D Termoli Calcio 1920 – Voto 6

Voto che è la media tra i due tempi: 8 nel primo, 4 nel secondo.

A Castelfidardo, ultimo in classifica, la posta in palio era altissima per entrambe. Il Termoli arrembante del primo tempo legittima il doppio vantaggio e sembra avere la partita in pugno. Ma il Termoli del secondo tempo, che per quasi tutti i 45 minuti si fa schiacciare nella propria metà campo, non è accettabile.

Il Castelfidardo prende coraggio, complice la tenuta molle dei giallorossi. D’accordo, pioveva a dirotto… ma pioveva anche per loro. Alla fine arriva una vittoria sudatissima, ma onestamente i marchigiani, oltre al gol, hanno avuto almeno tre occasioni nitide per pareggiare. La famigerata “zona Termoli” stava materializzandosi anche stavolta e solo la buona sorte l’ha tenuta a bada.

Contro l’ultima in classifica si sono corsi rischi enormi. Dalla prossima gara serve cambiare registro: il Giulianova è squadra che, se sbagli, ti punisce. Da Castelfidardo ci teniamo stretti i tre punti, ma il resto va cancellato.

Volley – Serie B Interregionale Termoli Pallavolo Occhionero Mobili – Voto 6

Nonostante la sconfitta per 1-3 contro il forte Casoria, il giudizio non può basarsi solo sul risultato. Nei primi tre set i ragazzi di Del Fra hanno giocato alla pari dei più quotati avversari: i primi due persi ai vantaggi dopo essere arrivati fino al 24 pari, il terzo vinto con autorevolezza.

Nel quarto è emersa la maggiore tecnica dei campani e la stanchezza dei giovani termolesi, ancora con poca esperienza ad alti livelli. Ma la sensazione è chiara: se continuano così, il miracolo salvezza è possibile.

Calcio Amatoriale A.C. Termoli – Voto 5,5 (solo per il risultato)

La squadra di Maurizio Barisciano torna da Montenero con una sconfitta “all’inglese”, 2-0, nella difficile trasferta contro gli Amatori Montenero. A dirigere l’incontro il sig. Antonio De Lucia della sezione di Isernia.

Prima del fischio d’inizio, le due squadre hanno regalato un momento toccante: un omaggio al piccolo Lorenzo di Monteodorisio, con una maglietta speciale dedicata dai monteneresi. Un gesto che unisce idealmente i due gruppi prima della battaglia sportiva. Per questo il voto umano è 10 e lode.

Primo tempo: equilibrio e prudenza.

Il Montenero costruisce diverse occasioni, ma Paolicelli e la retroguardia giallorossa tengono bene. Il Termoli prova a pungere in contropiede, senza trovare il guizzo.

Secondo tempo: Montenero più cinico.

Alla mezz’ora Silverio sblocca con un tiro preciso da fuori. Poi arriva anche il raddoppio e la partita si chiude. Come all’andata, però, c’è spazio per un bellissimo terzo tempo tra due squadre amiche. Altro 10 e lode per entrambe.

Calcio a 5 – Serie C1 Arcadia Calcio a 5 Termoli – Voto 4

Continua la discesa verso i bassifondi della classifica. La storica società termolese sta vivendo un periodo nero: ogni partita sembra peggiorare la situazione. Difficile capire le cause di questo disfacimento tecnico e societario. Si spera sia solo un malessere passeggero, altrimenti potrebbero aprirsi scenari complicati anche per la struttura societaria.

Michele Trombetta