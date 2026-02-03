Runners Termoli protagonisti al “CorriAmo tra gli Ulivi” nonostante il maltempo

LARINO. CorriAmo tra gli Ulivi, Larino celebra la corsa e il territorio. Runners Termoli protagonista nonostante il maltempo

Larino ha accolto domenica 1° febbraio 2026 la settima edizione della CorriAmo tra gli Ulivi, trasformando il suo paesaggio rurale in un’arena sportiva dove tradizione, resistenza e identità territoriale si intrecciano. La manifestazione, valida come Campionato Regionale di Società e Individuale Master di Corsa Campestre – CRI Cross Corto Senior/Promesse e come prova per le categorie A/J/P/S/Esordienti, ha confermato ancora una volta la capacità organizzativa della Larino Run, impeccabile nel gestire un evento che ha portato ai nastri di partenza 274 atleti provenienti da tutto il Molise.

Il meteo avverso non ha frenato né lo spirito della gara né la determinazione dei partecipanti, che hanno affrontato un percorso tecnico, reso ancora più selettivo dal terreno pesante. In questo scenario, la Runners Termoli ha onorato la trasferta con una presenza ridotta nei numeri ma altissima nella qualità, schierando tre atleti capaci di lasciare un segno netto nella classifica e nel racconto della giornata.

I risultati della Runners Termoli:

Piero Biagio Mignogna ha centrato una prestazione di spessore: terzo assoluto al traguardo e nuovo Campione Regionale SM40, confermando solidità, esperienza e una condizione atletica di livello.

Martina Meola ha dominato la sua categoria, laureandosi Campionessa Regionale Promesse con una prova autorevole, lucida, costruita con ritmo e personalità.

Violante Menadeo, tra le juniores, ha conquistato un prezioso terzo posto, dimostrando maturità agonistica e una crescita costante che la proietta tra i talenti più interessanti del settore giovanile termolese.



La CorriAmo tra gli Ulivi si conferma così non solo una gara, ma un rito sportivo che valorizza Larino, il suo paesaggio e la sua comunità. E per la Runners Termoli, un’altra pagina da aggiungere alla stagione, scritta con la concretezza di chi corre per il risultato ma anche per rappresentare con dignità il proprio territorio.

