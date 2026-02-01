Vittoria epica dell’Air Basket Termoli al PalaSabetta contro la prima della classe Recanati

TERMOLI. Air Basket Termoli-Pallacanestro Recanati: una vittoria epica contro la prima della classe.

Al PalaSabetta, l’Air Basket Termoli ha scritto una delle pagine più emozionanti della sua stagione in Serie B Interregionale, battendo la capolista Pallacanestro Recanati 78-72 in una partita che resterà negli annali locali. Davide contro Golia? Esattamente così: i ragazzi di coach Marinelli hanno sfidato la prima della classe e l’hanno messa davvero in difficoltà, mostrando cuore, grinta e talento in ogni quarto.

Primo quarto – L’avvio tonante

Termoli parte a razzo: a 2’48” dalla sirena conduce già 18-5, con difesa aggressiva e contropiedi fulminanti. Recanati, però, non è lì per fare la comparsa e con una tripla e un canestro ravvicinato si porta a -4, chiudendo il quarto 23-21. La sfida è già vivissima e l’Air dimostra di poter contendere il primato anche sul parquet.

Secondo quarto – Tenacia e spettacolo

L’Air mantiene l’intensità iniziale, mentre Recanati sembra più precisa e meno imprecisa rispetto al primo quarto. A 2’30” dall’intervallo, Termoli è di nuovo avanti di doppia cifra (41-30). I marchigiani provano a rientrare, ma Matera colpisce da tre e Termoli chiude il primo tempo avanti 46-38, con il pubblico sugli spalti che capisce di assistere a qualcosa di speciale.

Terzo quarto – Il massimo vantaggio

La ripresa porta subito l’esaltazione: una tripla della “mano fatata” Pierucci mantiene alto il morale dei termolesi. Recanati riduce lo svantaggio a -3, ma i ragazzi di Marinelli non tremano e mettono in mostra difesa arcigna e ripartenze letali. A metà quarto, il vantaggio sale a +14 (62-48), e il terzo periodo si chiude con Termoli avanti 65-58. La squadra è padrona del campo, e il PalaSabetta esplode per ogni canestro.

Quarto quarto – L’epilogo da brividi

Negli ultimi dieci minuti, l’Air gioca come se fosse la prima della classe: a 6 minuti dalla fine è avanti di dieci (73-63). Recanati lotta fino all’ultimo e si riporta a -4 a 2’39” dalla sirena (74-70), ma Termoli risponde con carattere e saggezza. Dopo gli episodi dalla lunetta e i canestri finali, il punteggio finale recita 78-72: vittoria incredibile, meritata e frutto di determinazione e cuore dei ragazzi termolesi, capaci di tenere sotto controllo la prima della classe per tutti i quattro quarti.

Questa non è stata solo una vittoria sul campo, ma una dimostrazione di orgoglio, forza di squadra e talento: Termoli ha giocato da grande squadra, con ciascun giocatore protagonista, trasformando una partita difficile in un’impresa memorabile.

Michele Trombetta