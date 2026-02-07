Addio alla Gigafactory: Uilm chiede nuovi prodotti per Termoli

TERMOLI. “La direzione di ACC ci ha confermato ciò che temevamo da tempo: il progetto di costruire una Gigafactory a Termoli è definitivamente accantonato, così come anche in Germania. L’unica strada per garantire il futuro dello stabilimento è l’arrivo immediato di produzioni meccaniche”. Lo dichiarano Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto, e Francesco Guida, segretario generale della Uilm di Campobasso.

“Stellantis aveva prospettato l’arrivo del cambio per vetture ibride EDCT e l’ammodernamento del motore GSE Euro 7, ma non sono ancora stati forniti dettagli operativi”, spiegano Ficco e Guida. “Chiediamo con urgenza un incontro alla Direzione di Stellantis, per avere risposte concrete. La mancata realizzazione della Gigafactory deve essere compensata da scelte industriali chiare: Termoli deve ricevere nuovi prodotti, garantendo continuità produttiva, occupazione e prospettive a lungo termine. Inoltre, occorre tutelare i 34 lavoratori italiani già assunti da ACC e attualmente in Francia, tra cui 21 ex Stellantis, richiedendo il loro reinserimento nello stabilimento di Termoli”.

“Per 54 anni Termoli è stata leader nella produzione di motori e cambi, accumulando competenze e professionalità uniche. Il futuro dello stabilimento deve restare legato alle meccaniche, ai motori e ai cambi, settori in cui Termoli è un’eccellenza riconosciuta”.