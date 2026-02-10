Ance Molise: “Problematiche edili sul tavolo parlamentare”

CAAMPOBASSO. Un incontro al quale è stata invitata l’intera delegazione dei Parlamentari molisani si è svolto ieri pomeriggio presso la sede dell’Ance Molise in Via Cardarelli a Campobasso, per rappresentare le problematiche del settore ed al quale hanno partecipato numerose imprese associate.

Presente solo l’onorevole Lorenzo Cesa.

All’incontro è intervenuto anche Vincenzo Russo Traetto, dirigente Ufficio Tecnico e Amministrativo per il Molise del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche.

Dopo gli interventi introduttivi, il presidente dell’Ance Molise, Corrado Di Niro, ha illustrato le principali problematiche del settore edile, tra cui in particolare:

la forte preoccupazione sulla prossima operatività del badge di cantiere , che renderà complicato operare e gestire la manodopera;

, che renderà complicato operare e gestire la manodopera; la difficoltà delle imprese che lavorano nell’ambito dei beni culturali, costrette ad avere un architetto iscritto all’albo senza una norma transitoria di salvaguardia per quanti avevano già conseguito la qualificazione senza tale figura.

A seguire sono stati rappresentati:

il problema delle carenze infrastrutturali e la necessità di collegamenti per far uscire dall’isolamento le aree interne ;

e la necessità di collegamenti per far uscire dall’isolamento le ; l’esigenza di un piano di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico , con la rimozione degli ostacoli che rallentano le fasi di progettazione e di esecuzione;

, con la rimozione degli ostacoli che rallentano le fasi di progettazione e di esecuzione; il bisogno di ammodernare le reti idriche ;

; l’opportunità di politiche strutturali di rigenerazione urbana e di riqualificazione energetica degli edifici.

Infine, dopo aver sottolineato l’utilità di politiche fiscali adeguate per le imprese, è stato posto l’accento sul Pnrr, evidenziando la necessità di una chiusura elastica dei tempi di realizzazione, completamento degli interventi e rendicontazione, senza ricadute negative sulle imprese e sugli enti attuatori.

L’onorevole Cesa, durante l’incontro, ha prestato particolare attenzione ai temi esposti dal Presidente dell’ANCE Molise e dalle numerose imprese presenti, manifestando ampia disponibilità e raccogliendo le istanze contenute in un documento predisposto dall’Associazione, allo scopo di rappresentarle presso i Ministeri competenti.

“L’ascolto è solo il primo passo. È necessario lavorare insieme – spiega l’onorevole Cesa ai vertici dell’associazione e alle imprese intervenute – per individuare soluzioni concrete che aiutino le imprese a operare in un quadro di regole chiaro e sostenibile, tenendo conto delle difficoltà quotidiane che il settore sta affrontando. Per questo ho suggerito di attivare incontri periodici, con cadenza mensile, direttamente sul territorio, coinvolgendo le istituzioni interessate e gli attori locali, così da mantenere un confronto costante e dare risposte puntuali alle esigenze della società e del territorio”. L’incontro si è concluso con l”impegno reciproco di mettere in campo un percorso condiviso per garantire al territorio molisano strumenti adeguati per affrontare le sfide strutturali che lo attraversano.

