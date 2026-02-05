Casearia Del Giudice, il futuro dei 27 dipendenti licenziati appeso al tavolo regionale del 9 febbraio

TERMOLI. La vertenza della Casearia Del Giudice entra nella fase più delicata proprio mentre la Regione Molise convoca ufficialmente l’azienda per un confronto urgente fissato a lunedì 9 febbraio, alla presenza del presidente Francesco Roberti e dell’assessore alle Attività Produttive Andrea Di Lucente. È il primo vero passaggio istituzionale di una crisi che, con l’ampliamento degli esuberi da 12 a 27 lavoratori, ha assunto un peso tale da rendere inevitabile l’intervento diretto della Giunta.

La giornata di confronto tenutasi martedì scorso aveva già certificato un quadro estremamente rigido: assemblea interna dei lavoratori, incontro formale con l’azienda, nessun avanzamento negoziale e una procedura di licenziamento collettivo che, dopo l’integrazione trasmessa dalla proprietà, è ripartita da zero, congelando ogni possibilità di soluzione immediata. La scadenza del 26 febbraio resta il punto di non ritorno, ma l’innalzamento degli esuberi ha aggravato il clima e ridotto ulteriormente i margini di manovra.

L’azienda ha consegnato ai sindacati l’elenco nominativo dei lavoratori in esubero, un atto che ha irrigidito ulteriormente il confronto e che viene interpretato come la conferma di una linea già definita. Sul piano formale resta aperta la strada degli accordi volontari, ma le possibilità reali appaiono minime. Non a caso, nel corso dell’ultimo incontro non sono state rilasciate dichiarazioni pubbliche: la procedura è in corso, i termini sono ripartiti e ogni passaggio formale pesa.

In questo contesto, la convocazione regionale del 9 febbraio diventa il vero spartiacque. Per la prima volta la Regione potrà verificare se esistono spiragli concreti per una mediazione o se la procedura è destinata a proseguire fino all’esito finale. «L’obiettivo – ha dichiarato Di Lucente – è avviare un dialogo costruttivo, approfondire le problematiche occupazionali e individuare percorsi condivisi che garantiscano tutela dei lavoratori e continuità produttiva». Parole che confermano la volontà di assumere un ruolo attivo, ma che al tempo stesso certificano la gravità della situazione: il tavolo regionale non è un passaggio ordinario, bensì il segnale che il confronto azienda-sindacati è arrivato al limite.

Nel frattempo, tra i lavoratori cresce la tensione. La Casearia Del Giudice non è soltanto un’azienda: è un presidio produttivo che da anni garantisce reddito, stabilità e identità economica a decine di famiglie del Basso Molise. La prospettiva di 27 licenziamenti collettivi rappresenta un colpo durissimo per Termoli e per l’intero comparto.

Le prossime settimane saranno decisive, ma il primo vero banco di prova è ormai fissato: lunedì 9 febbraio, quando la Regione proverà a riaprire un margine di trattativa che oggi appare sottilissimo. Da quel tavolo si capirà se esiste ancora uno spazio per evitare l’epilogo più traumatico o se la vertenza entrerà definitivamente nella fase più aspra. In gioco non c’è solo una procedura: c’è il futuro di 27 lavoratori e la tenuta di un pezzo importante del sistema produttivo locale.

Emanuele Bracone