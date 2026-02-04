TERMOLI. Casearia Del Giudice, la Regione convoca l’azienda: lunedì il primo confronto con Roberti e Di Lucente.

La vertenza che coinvolge la Casearia Del Giudice entra ufficialmente nel perimetro istituzionale. Dopo le preoccupazioni espresse dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, l’assessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Di Lucente, ha disposto la convocazione immediata dell’azienda, aprendo di fatto il tavolo politico-istituzionale sulla crisi.

Il primo incontro è fissato per lunedì 9 febbraio, quando Di Lucente e il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, riceveranno i referenti e la proprietà della storica realtà casearia. Un passaggio definito “necessario e urgente” per affrontare le criticità emerse nelle ultime settimane e verificare le condizioni per una soluzione condivisa.

«L’obiettivo – spiega l’assessore – è avviare un dialogo costruttivo tra le parti, approfondire le problematiche occupazionali e individuare percorsi che garantiscano la tutela dei lavoratori e la continuità produttiva dell’azienda, nel pieno rispetto delle esigenze del territorio».

Parole che confermano la volontà della Regione di assumere un ruolo attivo nella gestione della vertenza, in un settore – quello lattiero-caseario – che rappresenta un presidio economico e identitario per l’area del Basso Molise.

La Giunta regionale ribadisce «la massima attenzione» sul caso e la disponibilità a mediare tra impresa e lavoratori, con l’obiettivo di evitare ricadute occupazionali e salvaguardare una filiera che, negli anni, ha contribuito in modo significativo al tessuto produttivo locale.

Il confronto di lunedì sarà il primo banco di prova: da lì si capirà se esistono margini concreti per un percorso di stabilizzazione, rilancio o riorganizzazione che non scarichi il peso della crisi sui dipendenti e sulla comunità.

