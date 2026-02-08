Cinque anni di annunci, impegni, frenate e sogni infranti: la transizione Stellantis è stata un incubo

TERMOLI. Da cinque anni lo stabilimento Stellantis vive in apnea, sospeso tra annunci salvifici e frenate improvvise, come se il destino industriale del Molise fosse un esercizio di equilibrismo più che una strategia. Il punto non è più la Gigafactory in sé, ma il modo in cui è stata gestita: promessa come svolta epocale, rinviata senza spiegazioni credibili, poi lentamente svuotata fino alla comunicazione di ieri, arrivata con la leggerezza di una telefonata ma con il peso di un verdetto.

Il film inizia nel 2021, quando Termoli viene arruolata nella narrazione della transizione elettrica: Acc come alleanza d’acciaio, il full electric come orizzonte inevitabile, il Molise come laboratorio della rivoluzione. Da allora, però, la trama si inceppa. Prima il gap tecnologico che nel 2024 blocca perfino la posa della prima pietra, poi il congelamento dei progetti in Italia e Germania mentre il sito francese resta l’unico a marciare. Nel mezzo, tre semestri di attesa, rassicurazioni calibrate, tavoli ministeriali che sembrano più rituali che sedi decisionali.

L’ultima settimana ha solo tolto il velo. Il Mimit che parla di “nuove produzioni” a Rivolta del Re, segnale inequivocabile che la Gigafactory non è più il perno del futuro. Il nuovo ad Antonio Filosa che archivia il “total green” come errore di valutazione. Le indiscrezioni sulla revisione dell’alleanza con Acc. Il bilancio in rosso e i dividendi azzerati. E infine la conferma: niente più fabbrica di batterie a Termoli.

Il risultato è un territorio lasciato in mezzo al guado. 1.821 lavoratori diretti in contratto di solidarietà dall’autunno scorso, un indotto che vive di quella fabbrica, un’area che rappresenta l’ossatura industriale del Molise: tutti appesi a un piano industriale che cambia forma ogni sei mesi. La transizione, qui, non è mai stata un percorso: è stata una cornice retorica dentro cui infilare promesse che oggi evaporano.

Il problema non è solo Stellantis. È un sistema che usa i territori come scenografie quando servono e come zavorre quando i conti non tornano. È un’idea di politica industriale che si affida agli annunci e non ai vincoli. È un Paese che accetta che la sorte di un sito strategico venga comunicata come un dettaglio amministrativo.

Ora si parla di “nuove produzioni”. Bene, ma non basta. Senza volumi, investimenti, tempi e garanzie, è solo un’altra etichetta. Termoli non può permettersi un’altra stagione di attesa. Non può essere il luogo dove si sperimenta ciò che altrove si realizza. Non può restare ostaggio di strategie globali che cambiano direzione a seconda del trimestre.

Se davvero si vuole salvare ciò che resta, serve un cambio di passo: impegni scritti, responsabilità chiare, un cronoprogramma verificabile. Perché il Molise non è una nota a margine della transizione, e Termoli non è una pedina sacrificabile. È un territorio che ha già dato, e che oggi pretende — legittimamente — un futuro definito, non l’ennesima promessa a scadenza.

Emanuele Bracone