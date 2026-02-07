Congresso Fismic-Confsal: lavoro, industria e futuro al centro del confronto

TERMOLI. Si è svolto ieri a Termoli il XII Congresso territoriale della Fismic Confsal e il Congresso territoriale della Filcom Confsal, con una partecipazione ampia di delegate e delegati, e la presenza del Vice Segretario Generale Sara Rinaudo, della Segretaria Organizzativa Nazionale Fabiana Agostini e della Segreteria Nazionale.

Il congresso si è aperto in un clima di forte preoccupazione per il futuro industriale del territorio, con particolare riferimento allo stabilimento Stellantis di Termoli, alla frenata sulla transizione elettrica e alla sospensione del progetto Gigafactory, fattori che rischiano di lasciare il Molise senza prospettive produttive certe.

Nel dibattito congressuale è stata sottolineata l’urgenza di una strategia industriale chiara e vincolante, capace di coniugare transizione ecologica e transizione sociale, tutelando l’occupazione e garantendo nuove opportunità di sviluppo. Tra le priorità indicate: un piano industriale certo per Termoli, nuove produzioni, investimenti in sicurezza e un rafforzamento della formazione continua.

La Fismic Confsal ha rilanciato anche il tema salariale, chiedendo aumenti reali, una contrattazione di qualità e misure concrete contro la precarietà. Centrale è stato anche il tema delle nuove generazioni, con la proposta di un Patto Generazionale per il Molise e la creazione di un polo formativo dedicato alle competenze dell’Industria 5.0.

Durante i lavori è stato celebrato anche il Congresso territoriale della Filcom Confsal, che rafforza la presenza sindacale nei settori del commercio, dei servizi e del turismo, ampliando la tutela in comparti spesso caratterizzati da fragilità contrattuali.

Al termine del congresso è stata definita la nuova composizione della Segreteria territoriale Fismic e Filcom Confsal di Termoli. Giovanni Mercogliano è stato confermato Segretario territoriale, mentre Antonio Pascucci assume il ruolo di Segretario organizzativo e amministrativo. Completano la segreteria Antonio Cerbone, Angelo Castiello e, per la Filcom Confsal, Antonio Visalli.

“La Fismic Confsal e la Filcom Confsal considerano Termoli un presidio industriale strategico e continueranno a essere presenti nei luoghi di lavoro e ai tavoli istituzionali per difendere occupazione, dignità e futuro. Il futuro non si attende: si costruisce insieme”, ha dichiarato Giovanni Mercogliano.

“I ritardi con cui il Governo ha affrontato la questione sono intollerabili, permettendo il disimpegno dalla Gigafactory da parte dei partner di Stellantis. Ora è necessario che il Governo supporti la ristrutturazione dello stabilimento di Termoli, aiutando i lavoratori nella transizione verso l’elettrico e creando le condizioni per un futuro occupazionale e industriale stabile”, ha aggiunto Roberto Di Maulo, segretario generale Fismic e Filcom Confsal.