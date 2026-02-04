«Entrare nel corridoio Adriatico per salvare l’economia del territorio», la proposta di Giovanni Monti

TERMOLI. Come uscire dal tunnel del rischio di una progressiva desertificazione industriale, che sta colpendo l’area più sviluppata del Molise? Quella della zona industriale Valle del Biferno? Perseguendo sviluppo e competitività attraverso la logistica intermodale: porto-ferrovia-strada.

Seppur consapevoli dei limiti infrastrutturali che ancora risiedono sul territorio, non c’è altra via di scelta. La logistica è quanto mai cardine del sistema economico.

Per questo, dal consulente Giovanni Monti è partito l’impulso rivolto alla Regione Molise, al Cosib e ai partner che potrebbero sostenere un progetto di ampio respiro, per realizzare questa sinergia, con l’obiettivo di inserirsi nel corridoio Adriatico e puntare sulla trasversale Adriatica-Tirrenica.

Ne abbiamo parlato proprio con l’ideatore, Giovanni Monti.

Emanuele Bracone