Il gruppo Fis chiude con successo un’emissione obbligazionaria da 770 milioni di euro

TERMOLI. Fis uno dei principali player europei nello sviluppo e nella produzione di principi attivi farmaceutici, con stabilimento a Termoli, completa un’operazione finanziaria di peso strategico con il collocamento di Senior Secured Notes per 770 milioni di euro, registrando una domanda elevata da parte degli investitori istituzionali e una sottoscrizione ampiamente superiore all’offerta. La struttura dell’operazione prevede 300 milioni in obbligazioni senior garantite a tasso fisso (5,250% annuo, emesse alla pari) e 470 milioni in obbligazioni senior garantite a tasso variabile (Euribor 3 mesi + 325 punti base), entrambe ammesse oggi alla quotazione sul listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e alla negoziazione sul mercato Euro MTF. Le Notes hanno scadenza quinquennale, con rimborso previsto nel febbraio 2031. Contestualmente, il Gruppo rafforza la propria liquidità ampliando la linea di credito revolving da 80 a 160 milioni di euro, consolidando la flessibilità finanziaria in una fase di crescita industriale e di espansione internazionale. L’operazione è accompagnata da un miglioramento del merito creditizio: Moody’s porta il Corporate Family Rating da B3 positivo a B2 stabile, Fitch alza l’Issuer Default Rating da B a B+ stabile, mentre Standard & Poor’s conferma il rating B stabile. Le Notes ottengono rispettivamente B2 (Moody’s), BB- (EXP) (Fitch) e B (S&P). “La risposta del mercato conferma la fiducia nella nostra strategia e nella solidità del nostro modello industriale”, commenta il CEO e Presidente Daniele Piergentili, alla guida di FIS da aprile 2024. L’operazione è stata coordinata da BNP Paribas e Goldman Sachs International come joint global coordinators e physical bookrunners, con Nomura nel ruolo di joint global coordinator. Hanno partecipato come joint bookrunners anche Banca Akros, Barclays, BofA Securities, BPER, Citigroup, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, KKR, Morgan Stanley, RBC e UniCredit. Sul fronte consulenziale, FIS è stata assistita da Latham & Watkins e Ropes & Gray per gli aspetti legali, da Pirola Pennuto Zei & Associati per i profili fiscali, mentre PwC ha operato come independent auditor. Fondata nel 1957 e controllata da Bain Capital Private Equity, FIS opera con tre stabilimenti in Italia – Montecchio Maggiore, Termoli e Lonigo – e presidi commerciali in Nord America, Giappone, Cina e India, con oltre 2.300 dipendenti di cui 270 dedicati alla Ricerca e Sviluppo. L’emissione obbligazionaria consolida la posizione del Gruppo nel mercato globale del CDMO e sostiene la traiettoria di crescita industriale e finanziaria nei prossimi anni

EB