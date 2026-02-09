La crisi dell’indotto Stellantis discussa nel vertice su K+N

TERMOLI. Si è consumato questa mattina, in Giunta regionale, il primo vero passaggio istituzionale sulla vertenza Kuehne+Nagel di Termoli, il sito logistico che vive da mesi nell’incertezza tra calo dei volumi, timori per l’occupazione e silenzi aziendali.

Al tavolo convocato dall’assessore alle Attività produttive, Andrea Di Lucente, erano presenti la Regione Molise e le organizzazioni sindacali, ma non la proprietà di K+N: invitata formalmente, ha scelto di non sedersi al confronto, lasciando ancora una volta senza interlocutore diretto i lavoratori e il territorio. «Avevamo convocato anche i rappresentanti dell’azienda – ha spiegato Di Lucente – ma oggi al tavolo non erano presenti. Nelle prossime ore proverò a contattarli telefonicamente per comprenderne le motivazioni e per verificare se c’è o meno, da parte loro, la volontà di rimanere sul territorio molisano».

È qui il punto politico e industriale della giornata: la Regione rivendica “massima disponibilità” a costruire un percorso di crisi, ma chiede all’azienda di uscire dall’ambiguità e dire chiaramente se intende continuare a operare in Molise o se sta preparando il disimpegno. L’assessore ha ricordato come, in tutte le principali vertenze degli ultimi anni, chi ha avuto difficoltà «si è sempre seduto al tavolo con la Regione e con i sindacati per cercare soluzioni», e ha messo K+N di fronte alla stessa responsabilità: niente scorciatoie, niente decisioni calate dall’alto, ma un confronto “serio e concreto” che tenga insieme continuità produttiva e tutela occupazionale.

Sul fronte sindacale, la riunione ha confermato la centralità dei lavoratori di Termoli, che vivono sulla propria pelle l’incrocio tra la crisi della logistica e le incertezze dell’automotive. «Con i sindacati abbiamo cercato di essere concreti – ha aggiunto Di Lucente – dando la disponibilità anche a incontrare tutti i lavoratori direttamente presso lo stabilimento di Termoli. Abbiamo in mente qualche soluzione, ma è indispensabile che la proprietà dimostri la volontà di continuare a operare in Molise».

Il dossier, infatti, non riguarda solo K+N: la società opera in forza di un contratto specifico con lo stabilimento Stellantis di Termoli, gestendo attività di logistica che dipendono dalle scelte industriali del gruppo automobilistico. Per questo la Regione ha annunciato l’avvio di un’interlocuzione diretta con Stellantis, per capire se intenda proseguire con l’esternalizzazione del servizio o se stia valutando altre opzioni che, inevitabilmente, ricadrebbero sul sito logistico e sui livelli occupazionali.

«Questo era un primo incontro, necessario per comprendere a fondo le criticità – ha concluso Di Lucente –. Appena avremo tutte le informazioni necessarie da parte di K+N, apriremo un confronto con tutti gli attori coinvolti, compresa Stellantis». Il tavolo di oggi, pur segnato dall’assenza dell’azienda, segna dunque l’avvio formale di un percorso che la Regione dice di voler portare avanti con responsabilità e spirito di collaborazione, ma che resta appeso a una domanda semplice e decisiva: Kuehne+Nagel vuole ancora stare a Termoli e nel basso Molise, assumendosi fino in fondo il peso sociale delle proprie scelte, oppure no? Nel frattempo, i lavoratori restano in attesa di risposte, e con loro un intero pezzo di tessuto produttivo molisano che non può permettersi l’ennesima crisi gestita a distanza.