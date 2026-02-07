L’addio alla Gigafactory di Termoli assume una veste ufficiale

TERMOLI. Stellantis prende atto della decisione di Automotive Cells Company (Acc) di avviare un confronto con le parti sociali per bloccare i progetti delle Gigafactory in Germania e in Italia, una mossa che rimette in discussione l’intero impianto europeo delle batterie e riporta Termoli al centro di una partita industriale che sembrava definita.

L’azienda dichiara di monitorare la situazione e di restare mobilitata per valutarne le implicazioni industriali e sociali, consapevole che ogni scelta di Acc ricade direttamente sui territori e sui lavoratori coinvolti. Ma, al di là della strategia del partner, Stellantis rivendica di aver già assunto decisioni “forti” per proteggere l’occupazione in un contesto europeo segnato dal rallentamento dell’elettrico, dalla pressione normativa e da una competizione globale sempre più aggressiva.

A Termoli, il 30 gennaio, è arrivata la conferma dell’installazione della linea di produzione del cambio e‑DCT entro la fine del 2026, un tassello industriale che garantisce continuità produttiva e che si affianca all’investimento sui motori GSE conformi alla normativa Euro 7, destinati a restare pienamente utilizzabili anche dopo il 2030 nella gamma attuale e futura del gruppo. Una scelta che, nelle intenzioni, tutela il Made in Italy e mette un argine al rischio di desertificazione industriale del basso Molise. Stellantis ribadisce che queste misure erano state concordate un anno fa proprio per blindare il futuro dello stabilimento e offrire una prospettiva certa ai lavoratori, mentre agli attuali dipendenti di Acc verrà garantita la continuità occupazionale all’interno del perimetro Stellantis.

Resta però aperto il nodo politico e sindacale: il blocco dei progetti Acc modifica gli equilibri, riapre interrogativi sulla strategia europea delle batterie e impone un confronto immediato con Governo, Regione e parti sociali per evitare che Termoli paghi ancora una volta il prezzo delle oscillazioni industriali globali. La vertenza è tutt’altro che chiusa: ora serve capire come Stellantis intenda tradurre in atti concreti le rassicurazioni fornite e quale ruolo potrà giocare il territorio in una transizione che cambia direzione ogni dodici mesi.

EB