Stellantis garantisce la ricollocazione dei 34 lavoratori assunti da Acc

TERMOLI. La riunione tra Stellantis e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali riporta Termoli al centro del tavolo industriale del gruppo. L’azienda ha confermato la volontà di mantenere continuità produttiva sul sito attraverso le lavorazioni meccaniche, puntando sull’adeguamento del Gse agli standard Euro 7 e sull’allocazione dei nuovi cambi EDCT destinati ai motori ibridi. Una scelta che, pur non sciogliendo tutti i nodi, restituisce al territorio un perimetro industriale concreto dopo mesi di incertezza legati alla transizione verso Acc.

Sul fronte del personale, Stellantis ha garantito la ricollocazione dei 34 lavoratori italiani già assunti in Acc mentre i sindacati hanno chiesto che i 21 dipendenti provenienti originariamente da Stellantis possano rientrare con priorità nello stabilimento di provenienza. È un passaggio decisivo per evitare dispersioni di competenze e per ricomporre una comunità professionale che negli ultimi due anni ha vissuto scossoni continui. Le parti hanno inoltre concordato la definizione di un programma operativo dettagliato sulle nuove produzioni meccaniche: appuntamento fissato a Roma il 6 marzo, con la presenza congiunta delle strutture nazionali e territoriali.

Il secondo fronte caldo riguarda il rientro graduale dei lavoratori oggi in smart working. Stellantis ha confermato che per tutto il 2026 resterà garantita una media di tre giorni settimanali da remoto, con il ritorno in presenza previsto tra circa un anno e mezzo. I casi di necessità legati alla salute saranno valutati singolarmente, con il coinvolgimento delle RSA. In vista del rinnovo del Ccsl, in scadenza a fine 2026, le commissioni welfare e pari opportunità dovranno elaborare proposte per individuare le categorie che potranno continuare a usufruire del lavoro agile in forma strutturale.

Il confronto riprenderà subito dopo la presentazione dei risultati annuali del Gruppo, attesa per il 26 febbraio. Ma il quadro generale resta fragile: i sindacati parlano apertamente di “situazione particolarmente difficile” per Stellantis e rilanciano la necessità di un doppio intervento. Da un lato, un piano di rilancio vero per gli stabilimenti italiani, che non può limitarsi a rassicurazioni episodiche; dall’altro, una pressione politica forte in sede europea per modificare le regole sull’elettrificazione, considerate oggi un freno competitivo che sta mettendo in crisi l’intera filiera dell’auto.

Termoli, ancora una volta, diventa il termometro di una transizione industriale che procede a scatti, tra annunci, ripensamenti e nuove allocazioni. Le garanzie arrivate oggi non chiudono la partita, ma la riaprono su basi più solide. Ora serve che alle parole seguano atti industriali misurabili, perché il territorio non può più permettersi stagioni sospese.

EB