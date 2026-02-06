Stellantis vuole motori più competitivi e ‘riscopre’ la capacità produttiva dello stabilimento di Termoli

TERMOLI. L’annuncio che il top management di Stellantis ha fatto lo scorso 30 gennaio, sul nuovo slancio alla produzione di motori allo stabilimento di Termoli, si irrobustisce di indiscrezioni molto interessanti.

Nel riassetto industriale di Stellantis, tra transizione energetica rallentata, ripensamenti sull’elettrico e necessità di garantire continuità produttiva, lo stabilimento di Termoli torna a essere un perno strategico. Non più soltanto come presidio storico della meccanica motoristica italiana, ma come snodo centrale di una nuova fase in cui il gruppo sceglie di valorizzare competenze consolidate e produzioni affidabili, anche a costo di ridimensionare alcune scelte fatte negli anni immediatamente successivi alla nascita del colosso automobilistico.

Il segnale più chiaro arriva dalla progressiva uscita di scena dei motori PureTech di origine francese, unità che hanno accompagnato numerosi modelli del gruppo ma che negli ultimi anni sono finite al centro di criticità tecniche e di un crescente disallineamento rispetto alle nuove esigenze normative e industriali. Al loro posto, Stellantis ha deciso di puntare sui FireFly italiani, motori nati nell’orbita Fca e prodotti proprio a Termoli, aggiornati per rispondere alle future normative Euro 7 e destinati a restare in produzione ben oltre il 2030. Una scelta che non è soltanto tecnica, ma profondamente industriale e politica, perché riconosce a Termoli un ruolo di affidabilità e continuità in una fase di grande incertezza per l’automotive europeo.

La conferma è arrivata anche dal Tavolo Automotive nazionale, dove Stellantis ha ribadito che nello stabilimento molisano continuerà la produzione dei motori GSE – l’evoluzione dei FireFly – garantendo una prospettiva pluriennale a uno dei siti più importanti del gruppo in Italia. In un contesto segnato da cassa integrazione, riduzioni di volumi e interrogativi sul futuro di molti impianti, questa indicazione rappresenta un punto fermo per i lavoratori e per l’intero territorio.

Ma Termoli non è solo motori. Accanto alla conferma dei propulsori termici e mild-hybrid, lo stabilimento è entrato in una nuova fase produttiva con l’avvio dei cambi e-DCT, sistemi a doppia frizione con motore elettrico integrato destinati alle vetture ibride di Stellantis. Una produzione ad alto valore tecnologico che inserisce Termoli in una rete industriale europea ristretta e qualificata, insieme a pochi altri poli del gruppo. L’obiettivo è duplice: diversificare le attività dello stabilimento e accompagnare gradualmente la transizione, senza strappi traumatici né salti nel buio.

Questa traiettoria assume un peso ancora maggiore se letta alla luce di ciò che, almeno per ora, non si è realizzato. Il progetto della Gigafactory per le batterie elettriche, annunciato con grande enfasi negli anni scorsi, resta sospeso. La joint venture Acc ha rallentato o rivisto i propri piani a causa del raffreddamento della domanda di auto elettriche e dei costi elevati della filiera. Per Termoli, questo ha significato il congelamento di un’ipotesi di riconversione radicale che avrebbe trasformato profondamente il sito e il territorio circostante. Al suo posto, Stellantis ha scelto una strada più prudente: consolidare ciò che funziona, investire dove esistono competenze e mantenere aperta, ma non vincolante, la prospettiva di ulteriori sviluppi futuri.

È in questo equilibrio tra realismo industriale e necessità occupazionale che si colloca oggi il destino di Termoli. I sindacati hanno più volte sottolineato come la conferma dei FireFly e l’ampliamento delle produzioni ibride rappresentino una boccata d’ossigeno, ma non possano essere considerati un punto di arrivo. La fine del dogma del “solo elettrico” e il ripensamento delle scadenze europee sui motori termici tolgono alibi a chi, negli anni scorsi, ha giustificato ritardi e rinvii. Ora la sfida è trasformare questa fase di stabilità in un vero rilancio industriale, capace di garantire volumi, occupazione e prospettive di lungo periodo.

Per il territorio molisano, lo stabilimento Stellantis resterebbe così un pilastro economico e sociale. Ogni decisione presa a Termoli ha ricadute dirette sull’indotto, sulle competenze tecniche, sulla tenuta occupazionale di un’area che non dispone di molte alternative industriali. La scelta di puntare sui FireFly italiani e sui cambi e-DCT non è dunque soltanto una scelta di prodotto, ma un messaggio chiaro: Termoli non è una fabbrica da accompagnare all’uscita, bensì un impianto da utilizzare come leva in una transizione più lenta, più complessa e meno ideologica di quanto si immaginasse fino a pochi anni fa.

In un’industria che cambia direzione con rapidità crescente, Termoli potrebbe tornare a essere il simbolo di una Stellantis che riscopre il valore della manifattura italiana, della solidità tecnica e della gradualità. Non una promessa miracolistica, ma una base concreta da cui ripartire. Ora la partita si gioca sulla capacità di rendere strutturali queste scelte e di trasformare una fase di assestamento in una vera strategia industriale per il prossimo decennio.

