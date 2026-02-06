Tavolo Verde, Micone accelera sulla campagna 2026: bandi in arrivo

CAMPOBASSO. Il Tavolo Verde convocato dall’assessore regionale alle Politiche agricole Salvatore Micone ha segnato ieri un passaggio operativo decisivo per l’avvio della campagna 2026 e per la gestione delle ultime fasi dell’annualità 2025. Nella sede dell’Assessorato, le associazioni di categoria hanno affrontato con l’esponente della Giunta regionale un confronto serrato su scadenze, procedure, ritardi e nodi tecnici che stanno incidendo sul lavoro delle aziende agricole molisane.

Al centro della riunione, la prosecuzione dell’attuazione del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 e l’imminente apertura della Domanda Unificata. Agea ha già reso operativo il fascicolo aziendale per il 2026, consentendo alle imprese di programmare per tempo le attività. L’apertura delle domande è prevista entro febbraio, con scadenza fissata al 15 maggio: una finestra temporale che l’Assessorato intende rispettare senza slittamenti, evitando così il consueto stillicidio di aggiornamenti e modifiche che negli anni ha complicato il lavoro degli agricoltori.

Micone ha confermato che i bandi sono in fase di predisposizione nel rispetto delle tempistiche nazionali ed europee. Tra le misure annunciate, il rinnovo delle domande di conferma per gli interventi agroambientali (SRA) e la pubblicazione del bando SRB01, destinato alle aziende agricole delle aree montane, uno dei segmenti più fragili e strategici del territorio regionale.

Non sono mancati i rilievi sulle criticità tecniche e informatiche del sistema Agea, che stanno rallentando l’istruttoria di alcune pratiche. Le associazioni hanno chiesto interventi rapidi e un canale diretto per la risoluzione dei problemi. L’assessorato ha assicurato l’attivazione immediata di un confronto con l’Organismo pagatore per individuare soluzioni condivise e ridurre i tempi di attesa.

Micone ha ribadito la linea politica del Governo regionale: collaborazione stabile con le organizzazioni agricole, trasparenza nelle procedure, semplificazione amministrativa e certezza dei pagamenti. «Il sostegno agli agricoltori molisani – ha affermato – passa da regole chiare, tempi certi e un dialogo costante con chi rappresenta il settore».

Il Tavolo Verde si conferma così il luogo in cui si misurano, senza filtri, le aspettative e le difficoltà di un comparto che resta centrale per l’economia e l’identità del Molise, chiamato ora a una campagna 2026 che dovrà evitare ritardi e garantire stabilità dopo anni di complessità operative.

