Uliano (Fim-Cisl): “Serve un fondo Ue per rafforzare industria e occupazione”

BRUXELLES. Davanti al Parlamento europeo, nel cuore della mobilitazione promossa da IndustriAll Europe, i sindacati industriali italiani portano una richiesta netta, politica e strutturale: cambiare il passo dell’Unione, modificare il Patto di stabilità, liberare gli investimenti industriali dalle gabbie della disciplina di bilancio e istituire un fondo europeo dedicato a rafforzare industria e occupazione.

A dirlo è Ferdinando Uliano, segretario generale Fim-Cisl, intervenuto nel punto stampa che ha preceduto l’incontro delle delegazioni italiane con gli eurodeputati. Accanto a lui Fiom, Uilm, Filctem, Femca, Flaei, Uiltec: l’intero fronte sindacale dell’industria, compatto nel chiedere che l’Europa smetta di rincorrere i grandi blocchi globali e torni a essere un luogo dove lavoro, manifattura, pace e democrazia restano elementi centrali e non variabili dipendenti dalle crisi. Uliano insiste sulla necessità di deroghe agli investimenti non solo militari ma soprattutto civili, perché senza una politica industriale comune l’Europa rischia di essere schiacciata nella competizione mondiale.

La mobilitazione di Bruxelles, alla quale le sigle italiane hanno aderito in modo unitario, diventa così un passaggio politico che punta a spostare l’asse della discussione europea: non più austerità, ma strumenti finanziari condivisi per sostenere filiere, innovazione, transizioni e occupazione qualificata. Una richiesta che arriva mentre il sistema industriale europeo affronta la pressione dei colossi statunitensi e asiatici e mentre i sindacati rivendicano un ruolo attivo nella definizione delle strategie comunitarie. “È indispensabile – ha ribadito Uliano – per evitare che l’Europa perda peso e capacità di decidere sul proprio futuro”.

EB