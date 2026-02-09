Vertenza Del Giudice: l’azienda non risponde alla convocazione in Regione, incontro “deserto”

TERMOLI. Un’assenza che pesa, più delle parole. La Casearia Del Giudice non si è presentata all’incontro convocato dalla Regione Molise, alla presenza dell’assessore alle Attività Produttive Andrea Di Lucente, lasciando il tavolo istituzionale vuoto e il territorio con molte domande senza risposta. Un gesto che viene letto, senza troppi giri di parole, come una grave mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni regionali, dei lavoratori e di una comunità che da tempo chiede chiarezza sul futuro dello stabilimento.

L’incontro era stato fissato proprio per affrontare una fase delicata, dopo il licenziamento di 27 dipendenti su 53, segnata da preoccupazioni occupazionali e produttive, e per avviare un confronto diretto tra azienda e istituzioni. La Regione aveva messo in campo la propria disponibilità, convocando formalmente la proprietà per ascoltare, mediare, comprendere prospettive e criticità. L’assenza dell’azienda, non motivata né accompagnata da comunicazioni ufficiali, ha invece trasformato un’occasione di dialogo in un segnale politico ed economico negativo.

L’assessore Andrea Di Lucente, che aveva promosso il tavolo come strumento di confronto e possibile soluzione, si è trovato a prendere atto di un’assenza che rischia di incrinare il clima di fiducia. La Regione, è stato ribadito, resta disponibile al dialogo, ma pretende rispetto dei ruoli e serietà negli impegni. Il confronto con le imprese è una leva fondamentale delle politiche industriali regionali, ma non può essere a senso unico.

A restare sospesi sono soprattutto i lavoratori e le loro famiglie, che attendevano segnali concreti e risposte sul futuro. L’assenza dell’azienda non chiarisce nulla, anzi alimenta incertezza e preoccupazione. In un contesto già segnato da fragilità economiche e occupazionali, questo silenzio pesa come un macigno.

EB