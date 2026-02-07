Vertenza Gtm: lavoratori in sciopero a Termoli per il contratto integrativo

TERMOLI. La Uiltrasporti Molise ha proclamato per venerdì 13 febbraio 2026 una giornata di sciopero di 24 ore dei lavoratori di GTM Srl, società che gestisce il trasporto pubblico urbano a Termoli. La mobilitazione segue il precedente sciopero di quattro ore del 9 gennaio 2026, che non aveva portato alcun risultato nella vertenza.

Il sindacato rivendica la stipula del contratto integrativo aziendale, un diritto previsto dal project financing e dagli accordi contrattuali, che da anni non viene applicato. Secondo la Uiltrasporti, le trattative avviate nel luglio 2024 non hanno prodotto risultati, nemmeno dopo le procedure di raffreddamento e conciliazione davanti al prefetto di Campobasso, dottoressa Michela Lattarulo.

GTM Srl, subentrata nella gestione del servizio tramite affidamento diretto esercitando il diritto di prelazione rispetto alla precedente società aggiudicataria, è tenuta a rispettare obblighi precisi nei confronti dei lavoratori. Nonostante ciò, i dipendenti continuano a svolgere mansioni non previste dal CCNL Autoferrotranvieri, sulla base di un accordo aziendale scaduto nel 1990, mai rinnovato e non aggiornato agli indici inflattivi. Inoltre, alcune voci economiche dell’accordo non vengono corrisposte in busta paga.

Secondo la Uiltrasporti Molise, questa situazione rappresenta una violazione dei diritti contrattuali e della dignità dei lavoratori, oltre a un mancato rispetto degli impegni previsti nel progetto finanziato dalle istituzioni.

Oltre allo sciopero, venerdì 13 febbraio dalle 10:00 alle 12:00 è previsto un presidio statico al capolinea degli autobus urbani di Termoli, per chiedere risposte concrete e denunciare pubblicamente le condizioni dei lavoratori.

Il sindacato invita cittadini e utenti del trasporto pubblico a sostenere la mobilitazione, sottolineando che la vertenza riguarda non solo i lavoratori di GTM Srl, ma anche il rispetto degli accordi contrattuali e la correttezza amministrativa in un servizio pubblico essenziale.

AZ