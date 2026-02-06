Vertenza Kuehne+Nagel di Termoli: convocato il tavolo di confronto regionale

TERMOLI. L’assessore regionale alle Attività produttive, Andrea Di Lucente, ha convocato, in collaborazione con il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, un incontro con sindacati e azienda per discutere della vertenza Kuehne+Nagel di Termoli.

L’appuntamento è fissato per la mattina di lunedì 9 febbraio presso la sede della Giunta regionale, con l’obiettivo di affrontare in maniera diretta e tempestiva le criticità che riguardano il sito logistico nella zona industriale di Termoli.

“Le organizzazioni sindacali FIM-CISL e UILM – sottolinea l’assessore Di Lucente – ci hanno segnalato le loro preoccupazioni legate alla progressiva riduzione delle attività, dovuta all’internalizzazione di alcuni processi produttivi da parte di Stellantis Europe, e alla conseguente difficoltà nell’attrarre nuove commesse capaci di garantire la continuità occupazionale. Il tavolo di lunedì rappresenta un’occasione importante per avviare un dialogo tra le parti e promuovere un confronto serio e costruttivo, finalizzato a tutelare l’occupazione e la continuità produttiva delle realtà presenti sul territorio”.

AZ