Uscire dal casello dell’A14 e trovare una bretella dissestata

TERMOLI. Sullo stato del manto stradale che collega l’uscita del casello A14, a Termoli, alla viabilità a Sud, ci siamo già espressi tempo fa, ora perviene la lamentela di un automobilista. La competenza, come approfondimmo, è del Cosib.

«Trovo assurdo ed inaccettabile, il persistere dello stato di usura del manto stradale, meno di mezzo km, all’uscita del casello dell’A14, direzione Foggia, nell’indifferenza generale degli organi preposti a ripristinare le minime condizioni di sicurezza per una viabilità ordinaria, normale e sicura nel brevissimo tratto segnalato.

Oltretutto, considerato l’enorme afflusso di utenti, soprattutto tanti turisti che come ogni anno scelgono Termoli come centro balneare, sono certo che provano rabbia e delusione nel constatare un degrado del genere del manto stradale!!!Di sicuro non è un bel messaggio di benvenuto se deve rischiare di danneggiare pneumatici e varie parti meccaniche della propria vettura prima di iniziare la vacanza sul litorale. Spero nella visibilità di questo appello, affinché le autorità competenti possano intervenire e porre rimedio prima della prossima stagione estiva. Ringrazio e saluto cordialmente».

Silvio Antonio Nigro