“Ci sono due modi di fare politica: lamentarsi senza muovere un dito oppure agire, noi facciamo così”

TERMOLI. La Lega Molise torna nelle piazze e lo fa scegliendo due luoghi simbolo della regione – Piazza Celestino V a Isernia e Piazza XX Settembre a Termoli – per una mobilitazione che intreccia sicurezza, ordine pubblico e sostegno diretto alle forze di polizia dopo gli scontri avvenuti a Torino. A guidare l’iniziativa è Aldo Patriciello, eurodeputato e coordinatore regionale del Carroccio, che annuncia un fine settimana di raccolta firme e confronto con i cittadini sulle misure contenute nel nuovo decreto sicurezza approvato dal Governo.

Patriciello non usa giri di parole e rivendica una linea netta: “Ci sono due modi di fare politica: lamentarsi senza muovere un dito oppure agire. Noi scegliamo di agire”. Il riferimento è ai “troppi distinguo” che, secondo l’eurodeputato, avrebbero accompagnato le reazioni agli episodi di violenza contro gli agenti. La posizione è frontale: “Chi picchia un poliziotto non è un manifestante ma un criminale. I bravi ragazzi sono quelli che studiano e lavorano, non quelli che tentano di ammazzare un agente”.

I gazebo saranno operativi sabato 7 febbraio a Isernia (10:00–13:00) e domenica 8 febbraio a Termoli (10:00–13:00), con l’obiettivo dichiarato di raccogliere firme a sostegno delle forze dell’ordine e illustrare ai cittadini le novità del decreto sicurezza: un pacchetto di norme che la Lega rivendica come “un freno ai violenti e a chi mina la serenità delle nostre città”.

La scelta di Isernia e Termoli non è casuale: due territori che negli ultimi anni hanno vissuto, in forme diverse, il dibattito sulla sicurezza urbana, tra episodi di microcriminalità, tensioni sociali e richieste di maggiore presenza dello Stato. Portare la discussione in piazza significa, per il Carroccio molisano, trasformare un tema nazionale in un confronto diretto con le comunità locali.

Patriciello chiude con un messaggio politico che punta a consolidare la presenza del partito sul territorio: “Saremo tra la gente per spiegare, ascoltare e difendere chi ogni giorno garantisce la sicurezza di tutti”. Un fine settimana che si annuncia, dunque, come un banco di prova per misurare umori, adesioni e reazioni in un Molise che, ancora una volta, diventa specchio delle tensioni e delle priorità del Paese.

EB